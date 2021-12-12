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Судьбу Джерррада на Энфилде решил пенальти. Ливерпуль – Астон Вилла 1:0. Видео гола и обзор матча

Англия
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Арбитр поступил правильно с назначения одиннадцатиметрового?

Судьбу Джерррада на Энфилде решил пенальти. Ливерпуль – Астон Вилла 1:0. Видео гола и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию представляем видеообзор матча 16-го тура АПЛ, в котором Стивен Джеррард в ранге наставника "Астон Виллы" пожаловал на родной "Энфилд" к "Ливерпулю". "Мерсисайдцы" в очередной раз в этом сезоне продемонстрировали свой класс и полностью переиграли соперника, но забили только благодаря пенальти. Мингс завалил Салаха, а впоследствии и сам египтянин очень качественно и точно выполнил приговор. Также важно отметить и сейвы Мартинеса, который был на высоты.

"Ливерпуль" – "Астон Вилла" 1:0

Гол: Мохамед Салах 67 (пен.)

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В статье: Стивен Джеррард Астон Вилла (Бирмингем) Ливерпуль Мохамед Салах
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