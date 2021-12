Рангник повторил рекорд Манчестер Юнайтед, который единолично держался 118 лет

"Манчестер Юнайтед" в рамках 16-го тура АПЛ в гостях обыграл "Норвич" со счетом 1:0. Таким образом, "манкунианцы" во второй раз подряд под руководством Ральфа Рангника не пропустили в чемпионате. Напомним, что в прошлом туре де Хеа оставил свои ворота на замке в поединке против "Кристалл Пелас".

Немецкий специалист стал первым тренером МЮ с 1903-го года, команда которого не пропустила в двух стартовых поединках под его наставничеством в чемпионате. Тогда это удалось Эрнесту Менгноллу.

