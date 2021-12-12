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Рангник повторил рекорд Манчестер Юнайтед, который единолично держался 118 лет

Англия
(1 голосов)

Историческое достижение

Рангник повторил рекорд Манчестер Юнайтед, который единолично держался 118 лет

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" в рамках 16-го тура АПЛ в гостях обыграл "Норвич" со счетом 1:0. Таким образом, "манкунианцы" во второй раз подряд под руководством Ральфа Рангника не пропустили в чемпионате. Напомним, что в прошлом туре де Хеа оставил свои ворота на замке в поединке против "Кристалл Пелас".

Немецкий специалист стал первым тренером МЮ с 1903-го года, команда которого не пропустила в двух стартовых поединках под его наставничеством в чемпионате. Тогда это удалось Эрнесту Менгноллу.

Отметим, что впервые с марта этого года манкунинацы не пропустили в двух матчах АПЛ подряд. Тогда подопечные Сульшера оставляли свои ворота сухими три поединка подряд. Отметим, что следующую встречу в чемпионате "Манчестер Юнайтед" проведет против "Брентфорда" в гостях 14 декабря.

Сейчас "красные дьяволы" идут пятыми в АПЛ, уступая четвертому "Вест Хэму" только по разнице забитых-пропущенных. Правда, в запасе "молотобойцев" есть еще сегодняшняя игра против "Бернли".

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В статье: Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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vasylkoo (Львів)
12.12.2021 в 12:17
так собі рекорд.
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