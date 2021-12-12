Рангник повторил рекорд Манчестер Юнайтед, который единолично держался 118 лет

"Манчестер Юнайтед" в рамках 16-го тура АПЛ в гостях обыграл "Норвич" со счетом 1:0. Таким образом, "манкунианцы" во второй раз подряд под руководством Ральфа Рангника не пропустили в чемпионате. Напомним, что в прошлом туре де Хеа оставил свои ворота на замке в поединке против "Кристалл Пелас".

Немецкий специалист стал первым тренером МЮ с 1903-го года, команда которого не пропустила в двух стартовых поединках под его наставничеством в чемпионате. Тогда это удалось Эрнесту Менгноллу.

1903 - Ralf Rangnick is the second Manchester United manager to register a clean sheet in his first two league games in charge of the club after Ernest Mangnall in 1903. Spotlight. pic.twitter.com/IcjmVNUDWu — OptaJoe (@OptaJoe) December 11, 2021

Отметим, что впервые с марта этого года манкунинацы не пропустили в двух матчах АПЛ подряд. Тогда подопечные Сульшера оставляли свои ворота сухими три поединка подряд. Отметим, что следующую встречу в чемпионате "Манчестер Юнайтед" проведет против "Брентфорда" в гостях 14 декабря.

Сейчас "красные дьяволы" идут пятыми в АПЛ, уступая четвертому "Вест Хэму" только по разнице забитых-пропущенных. Правда, в запасе "молотобойцев" есть еще сегодняшняя игра против "Бернли".