Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роналду забил 165-й команде в своей карьере и догнал Сульшера по голам в АПЛ
Новый матч – новые достижения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем гостевом матче “Манчестер Юнайтед” против “Норвича” минимальную победу “манкунианцам” принес Криштиану Роналду, который сам заработал, а затем и реализовал пенальти.
"Канарейки" стали 165-й командой, которым забивал нападающий. В этот список вошло 120 клубов и 45 стран.
Также этот мяч стал для Роналду 91-м в АПЛ – по этому показателю он догнал уже бывшего своего наставника Уле Гуннара Сульшера. Лучший по этому показателю в “МЮ” является Уэйн Руни, у которого 183 взятия ворот.
Отметим, что в общей сложности на счету Криштиану 802 гола за клубы и сборную Португалии.
Также добавим, что нападающий в этом сезоне отличился 12-мя мячами. Он занимает пятое место в рейтинге бомбардиров АПЛ, и в таком же списке голеадоров Лиги чемпионов.
Популярное сейчас
- Ломаченко - Комми: лучшие моменты боя. ВИДЕО
- Притула: Спрашивал у Зозули, кто дает в Днепре деньги на армию. Он говорил: “Лаштувка. А наши только гимн хорошо поют”
- Ломаченко уничтожил Комми. Как это было
- Игрок Шахтера не хочет переходить в Сассуоло. Он предпочитает АПЛ
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО
Новости по теме
- 01:17 Прогнозы на футбол Дебют Рангника на Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ
- 10:32 Зарубежные Смерть супер-клубов. Или как Криштиану и Месси увольняют своих тренеров
- 11:15 Зарубежные Сульшер не был главной проблемой МЮ. Ничего не изменится, пока клуб будет в руках дилетантов