Роналду забил 165-й команде в своей карьере и догнал Сульшера по голам в АПЛ

Во вчерашнем гостевом матче “Манчестер Юнайтед” против “Норвича” минимальную победу “манкунианцам” принес Криштиану Роналду, который сам заработал, а затем и реализовал пенальти.

"Канарейки" стали 165-й командой, которым забивал нападающий. В этот список вошло 120 клубов и 45 стран.

Также этот мяч стал для Роналду 91-м в АПЛ – по этому показателю он догнал уже бывшего своего наставника Уле Гуннара Сульшера. Лучший по этому показателю в “МЮ” является Уэйн Руни, у которого 183 взятия ворот.

Отметим, что в общей сложности на счету Криштиану 802 гола за клубы и сборную Португалии.

Также добавим, что нападающий в этом сезоне отличился 12-мя мячами. Он занимает пятое место в рейтинге бомбардиров АПЛ, и в таком же списке голеадоров Лиги чемпионов.