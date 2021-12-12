  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Невилл - об МЮ: В плане игры с мячом все настолько небрежно, что в это невозможно поверить
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Невилл - об МЮ: В плане игры с мячом все настолько небрежно, что в это невозможно поверить

Англия
(1 голосов)

Эксперт раскритиковал манкунианцев

Невилл - об МЮ: В плане игры с мячом все настолько небрежно, что в это невозможно поверить

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и футбольный эксперт Гари Невилл дал комментарий после матча АПЛ с "Норвичем" (1:0).

"Это было не очень хорошее выступление. Против любой другой команды лиги это бы привело к серьезным проблемам для "Юнайтед". Против "Брентфорда" они должны сыграть лучше, иначе проиграют, уверен.

Перед первым матчем Рангника и всю эту неделю нам говорили, что "МЮ" будет энергичным, будет высоко прессинговать. С "Норвичем" этого не было. Было очень сложно понять, что происходило при игре с мячом и без него.

У этих игроков была неделя для подготовки, поэтому я ожидал яростного, неистового начала. Но с первой минуты они были вялыми. В плане игры с мячом все было настолько небрежно, что в это невозможно поверить. Они столько раз его потеряли, это невероятно.

Для меня большая загадка, почему "МЮ" так не хватало энергии. После матча во вторник мы, как и Рангник, узнаем побольше. Он все еще знакомится с игроками", – сказал Невилл.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гари Невилл Манчестер Юнайтед Норвич Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...