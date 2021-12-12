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Невилл - об МЮ: В плане игры с мячом все настолько небрежно, что в это невозможно поверить
Эксперт раскритиковал манкунианцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и футбольный эксперт Гари Невилл дал комментарий после матча АПЛ с "Норвичем" (1:0).
"Это было не очень хорошее выступление. Против любой другой команды лиги это бы привело к серьезным проблемам для "Юнайтед". Против "Брентфорда" они должны сыграть лучше, иначе проиграют, уверен.
Перед первым матчем Рангника и всю эту неделю нам говорили, что "МЮ" будет энергичным, будет высоко прессинговать. С "Норвичем" этого не было. Было очень сложно понять, что происходило при игре с мячом и без него.
У этих игроков была неделя для подготовки, поэтому я ожидал яростного, неистового начала. Но с первой минуты они были вялыми. В плане игры с мячом все было настолько небрежно, что в это невозможно поверить. Они столько раз его потеряли, это невероятно.
Для меня большая загадка, почему "МЮ" так не хватало энергии. После матча во вторник мы, как и Рангник, узнаем побольше. Он все еще знакомится с игроками", – сказал Невилл.
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