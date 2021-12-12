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АПЛ. Лестер разгромил Ньюкасл, нули Бернли и Вест Хэма 

Англия
(1 голосов)

Команда Брендана Роджерса забила четыре гола на четверых

АПЛ. Лестер разгромил Ньюкасл, нули Бернли и Вест Хэма 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 16-й тур

Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” – “Ньюкасл” 4:0

Голы: Тилеманс 38 (пен.), Дака 57, Тилеманс 81, Мэддисон 85

“Лестер”: Шмейхель – Кастань, Эванс (Сумаре 6), Сеюнджю, Томас – Тилеманс, Ндиди – Мэддисон (Макэтир 88), Дьюсбери-Холл, Барнс (Олбрайтон 71) – Дака

“Ньюкасл”: Дубравка – Льюис (Мерфи 63), Лассельс, Шер, Манкильо – Сен-Максимен, Уиллок, Шелви (Ритчи 85), Альмирон (Фрейзер 62) – Жоэлинтон, Уилсон

Предупреждения: Кастань 11, Сеюнджю 64 – Льюис 24, Манкильо 70, Сен-Максимен 90

Бернли, “Терф Мур”

“Бернли” – “Вест Хэм” 0:0

“Бернли”: Поуп – Лоутон, Тарковски, Ми, Тэйлор – Гудмундссон, Уэствуд (Браунхилл 71), Корк, Макнил (Леннон 89) – Вуд (Выдра 60), Родригес

“Вест Хэм”: Фабианский – Масуаку, Диоп, Доусон, Цоуфал – Райс, Соучек – Бенрахма (Влашич 70), Лансини (Форнальс 81), Боуэн – Антонио

Предупреждения: Тэйлор 33, Ми 45+3 – Доусон 90+3

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В статье: Ньюкасл Бернли Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лестер Сити
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