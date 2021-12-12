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Сразу два клуба АПЛ отменили тренировки из-за коронавируса у многих игроков

Англия
(1 голосов)

Сложная ситуация

Сразу два клуба АПЛ отменили тренировки из-за коронавируса у многих игроков

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд", который должен состояться во вторник, могут отменить. Ряд игроков манкунианского клуба сдали положительный тест на коронавирус.

Коуч команды Ральф Рангник даже не смог провести групповую тренировку, как ранее планировалось. Тех, у кого результат был положительный, отправили домой, а другие приняли участие в бесконтактных тренировках на открытом воздухе.

До поездки на матч с "Норвичем" все игроки сдали отрицательные тесты, но в воскресенье утром результат был уже совсем другим.

Кроме этого, похожая ситуация складывается в "Астон Вилле". Клуб также сегодня отменил тренировки из-за обнаружения COVID-19 у многих футболистов.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) АПЛ Манчестер Юнайтед
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Источник:
Mirror

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Комментарии (1)
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Vanish (Kryvoy Rog)
12.12.2021 в 19:33
перебухали бухла и заразились сифаком после того как долбили группой оччко Гейналду
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