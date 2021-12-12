Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сразу два клуба АПЛ отменили тренировки из-за коронавируса у многих игроков
Сложная ситуация
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Матч "Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд", который должен состояться во вторник, могут отменить. Ряд игроков манкунианского клуба сдали положительный тест на коронавирус.
Коуч команды Ральф Рангник даже не смог провести групповую тренировку, как ранее планировалось. Тех, у кого результат был положительный, отправили домой, а другие приняли участие в бесконтактных тренировках на открытом воздухе.
До поездки на матч с "Норвичем" все игроки сдали отрицательные тесты, но в воскресенье утром результат был уже совсем другим.
Кроме этого, похожая ситуация складывается в "Астон Вилле". Клуб также сегодня отменил тренировки из-за обнаружения COVID-19 у многих футболистов.
Популярное сейчас
- Фаны Черноморца забросали автобус команды камнями и дымовыми шашками, выкрикивая: Ану-ка, давай-ка, у****ай отсюда
- Динамо - Заря: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
- Комми прокомментировал поражение от Ломаченко
- Лужный: Я чувствую себя готовым к работе в Англии
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
Новости по теме
- 09:46 Прогнозы на футбол Джеррард возвращается на Энфилд. Ливерпуль – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча АПЛ на 11.12.2021
- 00:50 Прогнозы на футбол Астон Вилла – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.12.2021
- 18:56 Зарубежные АПЛ. Вест Хэм с Ярмоленко проигрывает Вулвз, победный дебют Джеррарда, Ньюкасл на последнем месте