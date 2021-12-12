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АПЛ. Кристал Пэлас нанес Эвертону восьмое поражение в сезоне
Команда Виейра победила впервые за пять туров
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 16-й тур. Лондон, “Селхертс Парк”
“Кристал Пэлас” – “Эвертон” 3:1
Голы: Галлахер 41, Томкинс 62, Галлахер 90+3 – Рондон 70
“Кристал Пэлас”: Гуаита – Уорд, Томкинс, Гэхи, Митчелл (Клайн 90+1) – Галлахер, Хьюз (Шлупп 73), Куяте – Айю, Эдуар (Бентеке 74), Заа
“Эвертон”: Пикфорд – Годфри, Кин, Холгейт, Коулмэн – Делф (Гордон 58) – Грэй, Гомеш, Дукуре, Таунсенд – Ришарлисон (Рондон 58)
Предупреждения: Дукуре 72, Грэй 76
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