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АПЛ. Кристал Пэлас нанес Эвертону восьмое поражение в сезоне 

Англия
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Команда Виейра победила впервые за пять туров 

АПЛ. Кристал Пэлас нанес Эвертону восьмое поражение в сезоне 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 16-й тур. Лондон, “Селхертс Парк”

“Кристал Пэлас” – “Эвертон” 3:1

Голы: Галлахер 41, Томкинс 62, Галлахер 90+3 – Рондон 70

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Уорд, Томкинс, Гэхи, Митчелл (Клайн 90+1) – Галлахер, Хьюз (Шлупп 73), Куяте – Айю, Эдуар (Бентеке 74), Заа

“Эвертон”: Пикфорд – Годфри, Кин, Холгейт, Коулмэн – Делф (Гордон 58) – Грэй, Гомеш, Дукуре, Таунсенд – Ришарлисон (Рондон 58)

Предупреждения: Дукуре 72, Грэй 76

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В статье: Рафаэль Бенитес Патрик Виейра Эвертон (Ливерпуль) Кристал Пэлас (Лондон) Конор Галлахер
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