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АПЛ вновь вводит более жесткие меры из-за нового штамма коронавируса

Англия
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АПЛ вновь вводит более жесткие меры из-за нового штамма коронавируса

Wolves

Новина українською

Руководство АПЛ начнет вводить более жесткие меры контроля по распространению коронавирусной инфекции. Решение было принято в связи с появлением нового штамма COVID-19 под названием "Омикрон".

В частности, теперь более внимательно и осторожно будут соблюдать все уже существующие процедуры, к примеру, речь идет о ношении средств индивидуальной защиты (маски и респираторы). Тестирование будет проводить ежедневно вместо 3 раз в неделю. Максимальная длительность сеанса массажа для футболистов будет составлять всего 15 минут.

При входе на стадион болельщики обязаны будут предъявить отрицательный тест или сертификат о двух дозах вакцинации, как сообщает The Athletic. Также отмечается, что клубам будет рекомендовано не проводить мероприятия, связанные с рождественскими вечеринками.

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ коронавирус
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Источник:
The Atletic

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