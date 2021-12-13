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Клопп: Мне пришлось ждать 54 года, чтобы впервые сыграть на Сан-Сиро
Юрген рад этому вызову
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Жеребьёвку пришлось повторить из-за технической ошибки. Изначально "Ливерпулю" достался "Зальцбург", но в итоге англичане сыграют с "Интером".
"Мне пришлось ждать 54 года, чтобы впервые сыграть на "Сан-Сиро", а теперь это случится дважды за три месяца, так что это хорошие новости! В целом всё хорошо.
Конечно, это определённо непростой соперник. Они лидируют в Италии, хорошая команда, у которой хорошо идут дела. Посмотрим, что произойдёт до февраля. Очевидно, что Санчеса и Джеко мы хорошо знаем, а Лаутаро Мартинес, наверное, один из самых ярких нападающих в мире. Симоне Индзаги тренирует их первый год, в прошлом году они были чемпионами.
"Ливерпулю" никогда не бывает легко, всё возможно, посмотрим. Это настоящая Лига чемпионов, так что всё в порядке, я с нетерпением жду матчей.
Нужно ли было проводить новую жеребьёвку? Определённо. Я смотрел её и подумал: "Нельзя, чтобы всё так и осталось, просто нельзя". Им определённо нужно было сделать всё заново", — цитирует Клоппа сайт "Ливерпуля".
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