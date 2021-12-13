Манчестер Юнайтед подтвердил вспышку коронавируса в команде

"Манчестер Юнайтед" подтвердил, что в клубе случилась вспышка коронавируса. Однако точное число заразившихся не уточняется.

Все заболевшие помещены на карантин. Клуб отменил все тренировки в ближайшие 24 часа.

Матч 17-го тура чемпионата Англии по футболу между "Манчестер Юнайтед" и "Брентфордом" 14 декабря может не состояться. Клубы обсудят с лигой безопасность проведения встречи в сложившихся обстоятельствах.