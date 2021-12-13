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Манчестер Юнайтед подтвердил вспышку коронавируса в команде

Англия
(1 голосов)

Матч с Брентфордом будет перенесен

Манчестер Юнайтед подтвердил вспышку коронавируса в команде

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" подтвердил, что в клубе случилась вспышка коронавируса. Однако точное число заразившихся не уточняется.

Все заболевшие помещены на карантин. Клуб отменил все тренировки в ближайшие 24 часа.

Матч 17-го тура чемпионата Англии по футболу между "Манчестер Юнайтед" и "Брентфордом" 14 декабря может не состояться. Клубы обсудят с лигой безопасность проведения встречи в сложившихся обстоятельствах.

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В статье: Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
13.12.2021 в 18:01
А как же вакцинация?
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