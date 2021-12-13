Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюкасл и Милан хотят купить защитника Лилля
Фуллбеком летом уже интересовалось много команд
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Ньюкасл" серьезно заинтересован в подписании защитника "Лилля" Свена Ботмана, сообщает Фабрицио Романо. "Сороки" запросили цену на голландца.
Английский клуб намерен усилить защитную линию 21-летним защитником "Лилля". Сообщается, что за обстановкой вокруг Ботмана также следит "Милан".
Прошлым летом "Севилья", "Аталанта" и "Вулверхэмптон" уже вели переговоры о подписании защитника, но они не завершились успехом.
В этом сезоне Ботман провел за "Лилль" 15 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает голландца в 28 миллионов евро.
Newcastle are seriously interested in signing Sven Botman in January. He's top of the list - but still waiting to know Lille position/price tag. AC Milan are keeping tabs on Botman situation too ???????? #NUFC #Lille— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 13, 2021
Sevilla, Wolves & Atalanta were in talks to sign Botman last summer. pic.twitter.com/gB0ED8eGvN
Популярное сейчас
- Руководство Реала хочет подать протест на результат повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
- Месси и Роналду приедут в Мадрид. Состоялась повторная жеребьёвка 1/8 финала ЛЧ
- Месси vs Роналду. Состоялась жеребьёвка 1/8 финала ЛЧ
- Попросил вернуть жену домой. Зинченко не понравилась шутка Президента Украины
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО