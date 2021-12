Ньюкасл и Милан хотят купить защитника Лилля

"Ньюкасл" серьезно заинтересован в подписании защитника "Лилля" Свена Ботмана, сообщает Фабрицио Романо. "Сороки" запросили цену на голландца.

Английский клуб намерен усилить защитную линию 21-летним защитником "Лилля". Сообщается, что за обстановкой вокруг Ботмана также следит "Милан".

Прошлым летом "Севилья", "Аталанта" и "Вулверхэмптон" уже вели переговоры о подписании защитника, но они не завершились успехом.

В этом сезоне Ботман провел за "Лилль" 15 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает голландца в 28 миллионов евро.

