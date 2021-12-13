  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ньюкасл и Милан хотят купить защитника Лилля
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ньюкасл и Милан хотят купить защитника Лилля

Англия
(1 голосов)

Фуллбеком летом уже интересовалось много команд

Ньюкасл и Милан хотят купить защитника Лилля

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Ньюкасл" серьезно заинтересован в подписании защитника "Лилля" Свена Ботмана, сообщает Фабрицио Романо. "Сороки" запросили цену на голландца.

Английский клуб намерен усилить защитную линию 21-летним защитником "Лилля". Сообщается, что за обстановкой вокруг Ботмана также следит "Милан".

Прошлым летом "Севилья", "Аталанта" и "Вулверхэмптон" уже вели переговоры о подписании защитника, но они не завершились успехом.

В этом сезоне Ботман провел за "Лилль" 15 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает голландца в 28 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ньюкасл Милан Лилль Фабрицио Романо Свен Ботман
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...