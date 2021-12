Бруну Фернандеш: Когда 3 раунд жеребьевки?

Игрок "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш у себя в твиттере пошутил о проведении повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Футболист так и написал у себя в твиттере: "Ну что, когда 3 раунд жеребьевки?".

Сегодня днем результаты первого жребия признали недействительными из-за ошибки программного обеспечения.

Всего УЕФА допустил 3 грубые ошибки:

Напомним, что по итогам повторной жеребьевки "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Атлетико".

What time is the 3rd round of the draw? ???????? https://t.co/7vigGbYMKF