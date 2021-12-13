Бруну Фернандеш: Когда 3 раунд жеребьевки?

Игрок "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш у себя в твиттере пошутил о проведении повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Футболист так и написал у себя в твиттере: "Ну что, когда 3 раунд жеребьевки?".

Сегодня днем результаты первого жребия признали недействительными из-за ошибки программного обеспечения.

Всего УЕФА допустил 3 грубые ошибки:

“Манчестер Юнайтед” был в корзине “Вильярреала”, хотя они играли в одной группе.

“Ливерпуль” был в корзине “Атлетико” Мадрид, хотя они были в одной группе

“Манчестер Юнайтед” не был в корзине “Атлетико”, хотя должен был быть по всем правилам.

Напомним, что по итогам повторной жеребьевки "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Атлетико".