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Бруну Фернандеш: Когда 3 раунд жеребьевки?
УЕФА рассмешил всех, кроме "Реала"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Игрок "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш у себя в твиттере пошутил о проведении повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Футболист так и написал у себя в твиттере: "Ну что, когда 3 раунд жеребьевки?".
Сегодня днем результаты первого жребия признали недействительными из-за ошибки программного обеспечения.
Всего УЕФА допустил 3 грубые ошибки:
- “Манчестер Юнайтед” был в корзине “Вильярреала”, хотя они играли в одной группе.
- “Ливерпуль” был в корзине “Атлетико” Мадрид, хотя они были в одной группе
- “Манчестер Юнайтед” не был в корзине “Атлетико”, хотя должен был быть по всем правилам.
Напомним, что по итогам повторной жеребьевки "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Атлетико".
What time is the 3rd round of the draw? ???????? https://t.co/7vigGbYMKF— Bruno Fernandes (@B_Fernandes8) December 13, 2021
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