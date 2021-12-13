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Бруну Фернандеш: Когда 3 раунд жеребьевки?

Англия
(1 голосов)

УЕФА рассмешил всех, кроме "Реала"

Бруну Фернандеш: Когда 3 раунд жеребьевки?

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Игрок "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш у себя в твиттере пошутил о проведении повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Футболист так и написал у себя в твиттере: "Ну что, когда 3 раунд жеребьевки?".

Сегодня днем результаты первого жребия признали недействительными из-за ошибки программного обеспечения.

Всего УЕФА допустил 3 грубые ошибки:

  • “Манчестер Юнайтед” был в корзине “Вильярреала”, хотя они играли в одной группе.
  • “Ливерпуль” был в корзине “Атлетико” Мадрид, хотя они были в одной группе
  • “Манчестер Юнайтед” не был в корзине “Атлетико”, хотя должен был быть по всем правилам.

Напомним, что по итогам повторной жеребьевки "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Атлетико".

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В статье: УЕФА Атлетико (Мадрид) Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Комментарии (1)
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Zolotoy Myach (Chicago)
13.12.2021 в 21:33
Так выходи на майдан. Разложи намэты Собери студентов и вуаля, 3 раунд в кармане
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