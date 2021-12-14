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МЮ подтвердил вспышку COVID-19. Матч с Брентфордом перенесен

Англия
(2 голосов)

Поединок должен был состояться сегодня, 14 декабря

МЮ подтвердил вспышку COVID-19. Матч с Брентфордом перенесен

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявил о переносе матча 17-го тура английской Премьер-лиги с "Брентфордом" из-за вспышки коронавируса в команде.

Ранее "манкунианцы" подтвердили информацию о том, что тренировочная база первой команды закрыта на 24 часа. Сообщается, что все представители клуба с положительным тестом на коронавирус были изолированы.

В связи с этим "Манчестер Юнайтед" попросил АПЛ перенести встречу с "Брентфордом", которая должна была состояться сегодня, 14 декабря. Руководство английского чемпионата приняло решение отложить игру на основании рекомендаций медицинских консультантов.

"Манчестер Юнайтед" сожалеет о неудобствах, причиненных "Брентфорду" и болельщикам обоих клубов из-за COVID-19.

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В статье: Брентфорд Манчестер Юнайтед
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Источник:
manutd.com

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