МЮ подтвердил вспышку COVID-19. Матч с Брентфордом перенесен

"Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявил о переносе матча 17-го тура английской Премьер-лиги с "Брентфордом" из-за вспышки коронавируса в команде.

Ранее "манкунианцы" подтвердили информацию о том, что тренировочная база первой команды закрыта на 24 часа. Сообщается, что все представители клуба с положительным тестом на коронавирус были изолированы.

В связи с этим "Манчестер Юнайтед" попросил АПЛ перенести встречу с "Брентфордом", которая должна была состояться сегодня, 14 декабря. Руководство английского чемпионата приняло решение отложить игру на основании рекомендаций медицинских консультантов.

"Манчестер Юнайтед" сожалеет о неудобствах, причиненных "Брентфорду" и болельщикам обоих клубов из-за COVID-19.