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Золотой мальчик английского футбола. Сегодня День рождения у Майкла Оуэна
Один из обладателей престижной награды Ballon d'Or
Getty Images / Global Images Ukraine
Майкл Джеймс Оуэн родился 14 декабря 1979 года в Честере (Англия). Играл на позиции нападающего, выступал за "Ливерпуль", "Реал Мадрид", "Ньюкасл Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед".
Принято считать, что англичанин не реализовал свою карьеру до конца из-за многочисленных травм и рецидивов.
В 2001 году Оуэна признали лучшим футболистом года в Европе, Майкл получил Золотой мяч. В сборной Англии форвард дебютировал в возрасте 18 лет и 59 дней. Он занимает пятое место в списке бомбардиров "трех львов", забив за национальную команду 40 голов.
???????????????????????????? Goalscorer at both the 2002 and 1998 #WorldCups, including a hugely memorable solo effort in Saint-Etienne ⚽️????— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2021
???? It's time to wish Michael Owen a very happy birthday ???? pic.twitter.com/moXrEc55zy
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