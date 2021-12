Золотой мальчик английского футбола. Сегодня День рождения у Майкла Оуэна

Майкл Джеймс Оуэн родился 14 декабря 1979 года в Честере (Англия). Играл на позиции нападающего, выступал за "Ливерпуль", "Реал Мадрид", "Ньюкасл Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед".

Принято считать, что англичанин не реализовал свою карьеру до конца из-за многочисленных травм и рецидивов.

В 2001 году Оуэна признали лучшим футболистом года в Европе, Майкл получил Золотой мяч. В сборной Англии форвард дебютировал в возрасте 18 лет и 59 дней. Он занимает пятое место в списке бомбардиров "трех львов", забив за национальную команду 40 голов.

???????????????????????????? Goalscorer at both the 2002 and 1998 #WorldCups, including a hugely memorable solo effort in Saint-Etienne ⚽️????



???? It's time to wish Michael Owen a very happy birthday ???? pic.twitter.com/moXrEc55zy