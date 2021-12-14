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Золотой мальчик английского футбола. Сегодня День рождения у Майкла Оуэна

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Один из обладателей престижной награды Ballon d'Or

Золотой мальчик английского футбола. Сегодня День рождения у Майкла Оуэна

Getty Images / Global Images Ukraine

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Майкл Джеймс Оуэн родился 14 декабря 1979 года в Честере (Англия). Играл на позиции нападающего, выступал за "Ливерпуль", "Реал Мадрид", "Ньюкасл Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед".

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Принято считать, что англичанин не реализовал свою карьеру до конца из-за многочисленных травм и рецидивов.

В 2001 году Оуэна признали лучшим футболистом года в Европе, Майкл получил Золотой мяч. В сборной Англии форвард дебютировал в возрасте 18 лет и 59 дней. Он занимает пятое место в списке бомбардиров "трех львов", забив за национальную команду 40 голов.

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В статье: Майкл Оуэн
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