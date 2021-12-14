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В АПЛ зафиксировано максимальное количество новых случаев заражения COVID-19

Англия
(2 голосов)

Неприятные цифры

В АПЛ зафиксировано максимальное количество новых случаев заражения COVID-19

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Английской Премьер-лиге было зарегистрировано 42 новых случая коронавирусной инфекции за неделю. Это самый высокий показатель за все время публикации еженедельных данных, начатой еще в 2020-м. Предыдущий антирекорд – 40.

Как сообщает Sky Sports, руководство АПЛ объявило о возвращении к экстренным мерам (ношение масок в помещениях, более частое тестирование). Отметим, что всего с 6 по 12 декабря было проведено 3805 тестов.

Вспышки коронавируса наблюдаются в станах многих команд чемпионата Англии. Ранее "Тоттенхэму" пришлось отменить два своих матча, также уже официально перенесен поединок 17-го тура АПЛ между "Брентфордом" и "МЮ".

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ коронавирус
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Источник:
skysports.com/

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Комментарии (2)
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zafo62
14.12.2021 в 12:31
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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football_soccer (Украина)
14.12.2021 в 11:38
Любопытный статистический момент. Заболевших коронавирусом при 80+ % вакцинации населения больше, чем когда вакцинированных было 0,00 % людей
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