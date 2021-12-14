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В АПЛ зафиксировано максимальное количество новых случаев заражения COVID-19
Неприятные цифры
Getty Images / Global Images Ukraine
В Английской Премьер-лиге было зарегистрировано 42 новых случая коронавирусной инфекции за неделю. Это самый высокий показатель за все время публикации еженедельных данных, начатой еще в 2020-м. Предыдущий антирекорд – 40.
Как сообщает Sky Sports, руководство АПЛ объявило о возвращении к экстренным мерам (ношение масок в помещениях, более частое тестирование). Отметим, что всего с 6 по 12 декабря было проведено 3805 тестов.
Вспышки коронавируса наблюдаются в станах многих команд чемпионата Англии. Ранее "Тоттенхэму" пришлось отменить два своих матча, также уже официально перенесен поединок 17-го тура АПЛ между "Брентфордом" и "МЮ".
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