В АПЛ зафиксировано максимальное количество новых случаев заражения COVID-19

В Английской Премьер-лиге было зарегистрировано 42 новых случая коронавирусной инфекции за неделю. Это самый высокий показатель за все время публикации еженедельных данных, начатой еще в 2020-м. Предыдущий антирекорд – 40.

Как сообщает Sky Sports, руководство АПЛ объявило о возвращении к экстренным мерам (ношение масок в помещениях, более частое тестирование). Отметим, что всего с 6 по 12 декабря было проведено 3805 тестов.

Вспышки коронавируса наблюдаются в станах многих команд чемпионата Англии. Ранее "Тоттенхэму" пришлось отменить два своих матча, также уже официально перенесен поединок 17-го тура АПЛ между "Брентфордом" и "МЮ".