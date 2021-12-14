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Официально: Арсенал забрал у Обамеянга капитанскую повязку
Габонец удостоился пресс-релиза
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" лишил Пьер-Эмерика Обамеянга капитанской повязки из-за нарушения дисциплины. "Канониры" выступили по этому поводу с заявлением на своем официальном сайте. Габонский форвард не сыграет в рамках дерби с "Вест Хэмом" в 17-м туре чемпионате Англии.
"После последнего нарушения дисциплины на прошлой неделе Обамеянг больше не будет капитаном нашего клуба. Мы ожидаем, что все наши игроки, особенно капитан, будут работать в соответствии с правилами и стандартами, которые мы все установили и согласовали. Мы полностью сосредоточены на завтрашнем матче".
Напомним, ранее по аналогичной причине Обамеянг пропустил и матч с "Саутгемптоном" (3:0). В текущем розыгрыше Английской Премьер-лиги Пьер-Эмерик сыграл 14 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
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