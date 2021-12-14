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Умер чемпион Англии в составе Бёрнли
Ему было 82 года
Фото: Твиттер Бёрнли
Сегодня, 14 декабря, ушёл из жизни бывший нападающий "Бёрнли" Джимми Робсон. Экс-футболисту было 82 года, информирует "твиттер" "кларетовых".
"Сегодня мы с прискорбием узнали о смерти Джимми Робсона. Он – легенда клуба, сыгравшая 242 матча за команду. Вместе с ним "Бёрнли" победил в чемпионате Англии 1960 года. Мысли всех на "Тёрф Мур" с семьёй и друзьями Джимми", — написала пресс-служба "Бёрнли" в клубном "твиттере".
Форвард выиграл чемпионат Англии в составе "кларетовых" в сезоне-1959/1960.
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