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Атлетико хочет подписать Марсьяля
"Матрасники" не исключают включения в сделку кого-то из своих игроков
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Атлетико" ближе к открытию трансферного окна хочет связаться с "Манчестер Юнайтед" по поводу ситуации вокруг Марсьяля, а также запросить цену на нападающего, сообщает Eurosport. Мадридский клуб не исключает опции обмена.
Сообщается, что "Атлетико" давно следит за французом. В клубе считают, что Марсьяля удастся подписать в январе.
Ранее агент игрока заявил, что Антони хочет покинуть "МЮ" в январе.
26-летний форвард лишь дважды выходил в стартовом составе "МЮ" на матч Премьер-лиги.
Напомним, что француз перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2015 году. Срок его действующего контракта с клубом истекает в 2024 году.
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