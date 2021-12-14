Атлетико хочет подписать Марсьяля

"Атлетико" ближе к открытию трансферного окна хочет связаться с "Манчестер Юнайтед" по поводу ситуации вокруг Марсьяля, а также запросить цену на нападающего, сообщает Eurosport. Мадридский клуб не исключает опции обмена.

Сообщается, что "Атлетико" давно следит за французом. В клубе считают, что Марсьяля удастся подписать в январе.

Ранее агент игрока заявил, что Антони хочет покинуть "МЮ" в январе.

26-летний форвард лишь дважды выходил в стартовом составе "МЮ" на матч Премьер-лиги.

Напомним, что француз перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2015 году. Срок его действующего контракта с клубом истекает в 2024 году.