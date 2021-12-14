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АПЛ. Астон Вилла переиграла Норвич 

Англия
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Четвертая победа Джеррарда во главе Виллы 

АПЛ. Астон Вилла переиграла Норвич 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Стивен Джеррард добыл четвертую победу в качестве главного тренера “Астон Виллы”, переиграв в гостях “Норвич”, которым руководит экс-тренер “Виллы” Дин Смит, уволенный как раз перед назначением Джеррарда.

“Норвич” стал еще одним клубом АПЛ, который пострадал из-за многочисленных положительный тестов на ковид, и у Дина Смита было не так много опций, особенно в центре защиты и в линии атаки.

“Вилла” уверенно проводила матч, но первый забитый был не результатом командной работы, а великолепным индивидуальным действием Джейкоба Рэмзи. 20-летний воспитанник “Виллы” выполнил впечатляющее соло через центр поля, и сам поразил ворота сумасшедшим ударом с левой ноги.

“Норвич” упустил свой лучший момент на старте второго тайма, когда Маклин не воспользовался подарком Янга.

Вскоре Янг уступил место на поле Ингза, а экс-игрока “Норвича” Буэндию заменил еще один воспитанник “Виллы” Карни Чуквуемека. 18-летний вундеркинд воспользовался своим шансом, выполнив точный пас на Уоткинса на 87-й минуте.

2:0 – “Астон Вилла” поднимается в верхнюю половину таблицы, “Норвич” остается последним.

Чемпионат Англии, 17-й тур. Норвич, “Кэрроу Роуд”

“Норвич” – “Астон Вилла” 0:2

Голы: Рэмзи 34, Уоткинс 87

“Норвич”: Крул – Ааронс, Гибсон, Кабак (Байрэм 45+2), Уильямс – Соренсен, Гилмор, Маклин – Плахета (Дауэлл 76), Пукки, Кентуэлл (Ида 61)

“Астон Вилла”: Мартинес – Таргетт, Мингз, Конса, Кэш – Рэмзи, Дуглас Луис, Макгинн (Туанзебе 89) – Янг (Ингз 59), Уоткинс, Буэндиа (Чуквуемека 83)

Предупреждения: Ааронс 46, Байрэм 55, Уильямс 64 – Конса 50

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В статье: Стивен Джеррард Астон Вилла (Бирмингем) Норвич Сити Дин Смит
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