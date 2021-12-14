АПЛ. Манчестер Сити - Лидс 7:0. С таким Сити играть невозможно 

“Манчестер Сити” очень уверенно переиграл в 17-м туре Премьер-лиги “Лидс”, отправив в ворота гостей семь безответных мячей. Эта игра была столкновением двух крайностей – “Сити” играл великолепно и все вопросы решил еще в первые 45 минут, у “Лидса” сегодня откровенно ничего не получалось: ошибки у своих ворот и полное отсутствие каких-то заметных действий в атаке.

“Манчестер Сити” играл без основных фланговых защитников – у Канселу был перебор карточек, Уокер был просто не полностью готов к игре. Гвардиола не стал выдумывать ничего экстраординарного. На левом фланге вышел Зинченко, а на правом действовал Джон Стоунз. На игру “Сити” это никаким образом не повлияло.

В субботу “Лидс” играл очень непростой матч против “Челси” и был в нескольких секундах от того, чтобы взять одно очко на “Стэмфорд Бридж”. Два подряд сильных матчах против лидеров АПЛ на выезде, команда Бьелсы, с ее многочисленными кадровыми потерями, просто сыграть не в ее состоянии. Тем более против такого “Сити”, который побеждает в лиге уже в седьмом матче подряд, практически не оставляя шансов соперникам.

1 - Leeds United have suffered their joint-heaviest defeat in their history as a Football League/Premier League club in all competitions, alongside seven-goal defeats to Stoke (1-8 in Aug 1934), West Ham (0-7 in Nov 1966) and Arsenal (0-7 in Sep 1979). Hiding. #MCILEE — OptaJoe (@OptaJoe) December 14, 2021

Первый мяч должен был забивать Бернарду Силва, но каким-то образом португалец не попал по пустым воротам с десяти метров. Но удивление от Пепа от нереализованного момента быстро сменилось радостью забитым голом. Родри выполнил проход через центр прямо к воротам Мелье, вратарь “Лидса” заблокировал мяч, но он отскочил к Фодену и воспитанник “Сити” пробивал по пустым воротам. Спасти от гола мог Даллас, но игрок “Лидса” не попал по мячу. Этот гол стал для “Манчестер Сити” 500-м в АПЛ под руководством Пепа Гвардиолы. Для достижения этой отметки понадобилось всего 207 матчей.

Очень быстро “Сити” забил второй гол. Угловой, неудачный вынос, Марез выполнил еще один кросс, и свой первый гол в АПЛ головой забил Джек Грилиш.

Дальше – больше. Родри выполнил идеальный разрезной пас на Де Брюйне, бельгиец вошел в штрафную и мощно пробил под перекладину.

“Лидс” мог случайным образом зацепиться за один гол, потому что в поле зрения VAR попал эпизод, когда Зинченко коснулся мяча рукой в борьбе с защитником. Но украинец, если и действительно сыграл рукой, то сделал это вне штрафной, и гости в результате остались без пенальти.

У “Лидса” не было какой-то контригры или моментов, а полузащита гостей была просто проходным двором для “Манчестер Сити”. В это зону смещались просто все игроки “горожан”, и редкая атака не заканчивалась ударом по воротам Мелье.

Избиение продолжилось после перерыва. “Лидс” создал один полумомент, и сразу же пропустил четвертый мяч от Мареза.

В прошлом сезоне, можно вспомнить, “Лидс” выиграл на “Этихаде” 2:1, играя больше тайма вдесятером. Сегодня команда Бьелсы только пропускала и пропускала.

VAR отменил один мяч Фила Фодена, но буквально через минуту “Манчестер Сити” забил пятый гол. Дубль сделал Де Брюйне, получив свободу в зоне перед штрафной, и вновь сильно пробив под перекладину.

К этому времени на поле уже вышли и Фернандиньо, и Аке, но характер игры не изменился. “Сити” не останавливался. Стоунз, оказавшись на углу вратарской сам, трижды пробил по воротам Мелье, пока не вогнал мяч в сетку сильнейшим ударом, а затем после углового свой мяч забил и Натан Аке.

7:0 – “Манчестер Сити” играет без номинальных нападающих, но забивает семь голов в одной игре, всего в чемпионате у команды Гвардиолы 40 забитых мячей от 15 разных игроков. Пеп знает, что он делает.

Чемпионат Англии, 17-й тур. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Лидс” 7:0

Голы: Фоден 8, Грилиш 13, Де Брюйне 32, Марез 49, Де Брюйне 62, Стоунз 74, Аке 78

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Стоунз, Диаш (Аке 65), Лапорт, Зинченко – Де Брюйне, Родри (Фернандиньо 56), Бернарду Силва (Гюндоган 46) – Марез, Грилиш, Фоден

“Лидс”: Мелье – Фирпо (Драме 73), Льоренте, Эйлинг, Шеклтон (Клих 38) – Даллас, Форшоу – Харрисон, Робертс, Рафинья – Джеймс (Гелхардт 46)

Предупреждения: Диаш 40 – Фирпо 20