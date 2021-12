АПЛ. Манчестер Сити - Лидс 7:0. С таким Сити играть невозможно 

“Манчестер Сити” очень уверенно переиграл в 17-м туре Премьер-лиги “Лидс”, отправив в ворота гостей семь безответных мячей. Эта игра была столкновением двух крайностей – “Сити” играл великолепно и все вопросы решил еще в первые 45 минут, у “Лидса” сегодня откровенно ничего не получалось: ошибки у своих ворот и полное отсутствие каких-то заметных действий в атаке.

“Манчестер Сити” играл без основных фланговых защитников – у Канселу был перебор карточек, Уокер был просто не полностью готов к игре. Гвардиола не стал выдумывать ничего экстраординарного. На левом фланге вышел Зинченко, а на правом действовал Джон Стоунз. На игру “Сити” это никаким образом не повлияло.

В субботу “Лидс” играл очень непростой матч против “Челси” и был в нескольких секундах от того, чтобы взять одно очко на “Стэмфорд Бридж”. Два подряд сильных матчах против лидеров АПЛ на выезде, команда Бьелсы, с ее многочисленными кадровыми потерями, просто сыграть не в ее состоянии. Тем более против такого “Сити”, который побеждает в лиге уже в седьмом матче подряд, практически не оставляя шансов соперникам.

1 - Leeds United have suffered their joint-heaviest defeat in their history as a Football League/Premier League club in all competitions, alongside seven-goal defeats to Stoke (1-8 in Aug 1934), West Ham (0-7 in Nov 1966) and Arsenal (0-7 in Sep 1979). Hiding. #MCILEE