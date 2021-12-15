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Манчестер Сити - Лидс 7:0. Обзор матча и видео голов
Манчестер Сити – Лидс ⋉ 7:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 14 декабря 2021 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Манчестер Сити” с крупным счетом разгромил “Лидс” и сохранил за собой первое место в чемпионате Англии. В этом матче команда Гвардиолы разменяла рубеж в 40 забитых голов и 40 набранных очков в АПЛ 2021/22. Лучшим игроком матча был признан Кевин Де Брюйне, сделавший дубль, по голу забили Фоден, Грилиш, Марез, Стоунз и Аке. Александр Зинченко провел на поле 90 минут.
Чемпионат Англии, 17-й тур. Манчестер, “Этихад”
Голы: Фоден 8, Грилиш 13, Де Брюйне 32, Марез 49, Де Брюйне 62, Стоунз 74, Аке 78
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