Манчестер Сити - Лидс 7:0. Обзор матча и видео голов

“Манчестер Сити” с крупным счетом разгромил “Лидс” и сохранил за собой первое место в чемпионате Англии. В этом матче команда Гвардиолы разменяла рубеж в 40 забитых голов и 40 набранных очков в АПЛ 2021/22. Лучшим игроком матча был признан Кевин Де Брюйне, сделавший дубль, по голу забили Фоден, Грилиш, Марез, Стоунз и Аке. Александр Зинченко провел на поле 90 минут.

Чемпионат Англии, 17-й тур. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Лидс” 7:0

Голы: Фоден 8, Грилиш 13, Де Брюйне 32, Марез 49, Де Брюйне 62, Стоунз 74, Аке 78