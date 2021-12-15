Четвёртая победа Джеррарда. Видео голов и обзор матча Норвич - Астон Вилла 0:2

Стивен Джеррард провёл очередной матч, управляя "Астон Виллой", и одержал уже четвёртую победу. На этот раз его подопечные справились с худшей на данный момент командой английской Премьер-лиги: "Норвичем". Это только второй матч из шести сыгранных, когда "вилланы" во время работы Стиви Джи не пропустили. А вот "канарейки" доводят свою серию без побед уже до пяти матчей, забив за это время только один гол. Проигрышная же полоса достигла трёх игр подряд.

"Астон Вилла" на данный момент занимает девятую позицию в АПЛ. До пятой строчки, которая оставляет шанс выйти в Лигу Европы, только пять баллов. Впрочем, нужно отметить, что бирмингемцы провели уже 17 матчей в текущем розыгрыше АПЛ, в то время как все прямые конкуренты на одну или две игры меньше.

Чемпионат Англии, 17-й тур. Норвич, “Кэрроу Роуд”

“Норвич” – “Астон Вилла” 0:2

Голы: Рэмзи 34, Уоткинс 87