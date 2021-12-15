"Невозможно". Исполнитель роли Человека-паука попытался переманить лидера ПСЖ в Тоттенхэм

Актер Том Холланд, исполнитель роли Человека-паука, рассказал, как попытался переманить лидера французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в лондонский "Тоттенхэм". Напомним, Холланд в рамках промо-тура фильма "Человек-паук: Нет пути домой" посетил церемонию вручения Золотого мяча. В интервью он отметил:

"Мы встретили Мбаппе. Он был очень приятен в общении. Я сказал ему: "Приятно познакомиться. Слушай, приятель, тебе нужно перейти в "Тоттенхэм". В ответ он лишь рассмеялся и сказал, что это невозможно".