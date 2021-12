"Невозможно". Исполнитель роли Человека-паука попытался переманить лидера ПСЖ в Тоттенхэм

Актер Том Холланд, исполнитель роли Человека-паука, рассказал, как попытался переманить лидера французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в лондонский "Тоттенхэм". Напомним, Холланд в рамках промо-тура фильма "Человек-паук: Нет пути домой" посетил церемонию вручения Золотого мяча. В интервью он отметил:

Tom Holland has revealed what he said to Kylian Mbappe at the Ballon d'Or ceremony:



"I said mate you have to come to Tottenham and he just burst out laughing!"



???? pic.twitter.com/GyD6oWhX5c