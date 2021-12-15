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"Невозможно". Исполнитель роли Человека-паука попытался переманить лидера ПСЖ в Тоттенхэм

Англия
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Тщетно

"Невозможно". Исполнитель роли Человека-паука попытался переманить лидера ПСЖ в Тоттенхэм

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Актер Том Холланд, исполнитель роли Человека-паука, рассказал, как попытался переманить лидера французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в лондонский "Тоттенхэм". Напомним, Холланд в рамках промо-тура фильма "Человек-паук: Нет пути домой" посетил церемонию вручения Золотого мяча. В интервью он отметил:

"Мы встретили Мбаппе. Он был очень приятен в общении. Я сказал ему: "Приятно познакомиться. Слушай, приятель, тебе нужно перейти в "Тоттенхэм". В ответ он лишь рассмеялся и сказал, что это невозможно".

Напомним, сегодня, в среду, 15 декабря, состоялась мировая премьера третьей части похождений супергероя кинематографической вселенной Marvel.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Человек-паук Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Том Холланд
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