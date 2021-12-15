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"Невозможно". Исполнитель роли Человека-паука попытался переманить лидера ПСЖ в Тоттенхэм
Тщетно
Getty Images / Global Images Ukraine
Актер Том Холланд, исполнитель роли Человека-паука, рассказал, как попытался переманить лидера французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в лондонский "Тоттенхэм". Напомним, Холланд в рамках промо-тура фильма "Человек-паук: Нет пути домой" посетил церемонию вручения Золотого мяча. В интервью он отметил:
"Мы встретили Мбаппе. Он был очень приятен в общении. Я сказал ему: "Приятно познакомиться. Слушай, приятель, тебе нужно перейти в "Тоттенхэм". В ответ он лишь рассмеялся и сказал, что это невозможно".
Tom Holland has revealed what he said to Kylian Mbappe at the Ballon d'Or ceremony:— ESPN FC (@ESPNFC) December 14, 2021
"I said mate you have to come to Tottenham and he just burst out laughing!"
???? pic.twitter.com/GyD6oWhX5c
Напомним, сегодня, в среду, 15 декабря, состоялась мировая премьера третьей части похождений супергероя кинематографической вселенной Marvel.
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