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Игроки Манчестер Юнайтед сегодня вернутся к тренировкам

Англия
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Ранее в команде была вспышка коронавируса

Игроки Манчестер Юнайтед сегодня вернутся к тренировкам

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" 15 декабря, возобновит тренировки на своей базе. Перед занятием все игроки сдадут тесты на коронавирус, информирует репортёр BBC Саймон Стоун в своём "твиттере".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" закрыл свою тренировочную базу в понедельник, 13 декабря, из-за вспышки коронавируса в команде. Гостевой матч с "Брентфордом", который должен был пройти 14 декабря, перенесли.

В воскресенье, 12 декабря, коронавирус был выявлен у нескольких сотрудников и футболистов "МЮ".

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В статье: Манчестер Юнайтед
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