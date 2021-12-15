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Игроки Манчестер Юнайтед сегодня вернутся к тренировкам
Ранее в команде была вспышка коронавируса
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" 15 декабря, возобновит тренировки на своей базе. Перед занятием все игроки сдадут тесты на коронавирус, информирует репортёр BBC Саймон Стоун в своём "твиттере".
Напомним, "Манчестер Юнайтед" закрыл свою тренировочную базу в понедельник, 13 декабря, из-за вспышки коронавируса в команде. Гостевой матч с "Брентфордом", который должен был пройти 14 декабря, перенесли.
В воскресенье, 12 декабря, коронавирус был выявлен у нескольких сотрудников и футболистов "МЮ".
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