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Манчестер Сити обратился к Агуэро
Ранее игрок объявил о завершении карьеры
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" выступил с заявлением по поводу решения бывшего форварда команды Серхио Агуэро завершить карьеру.
"Король Кун. Каждый в "Манчестер Сити" хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Серхио Агуэро за его невероятный вклад в наши успехи в последние 10 лет и пожелать всего хорошего в жизни после окончания карьеры", – говорится в сообщении в "твиттере" "Манчестер Сити".
В составе "горожан" Агуэро пять раз выиграл английскую Премьер-лигу, шесть раз завоевал Кубок лиги, трижды побеждал в Суперкубке страны, а также взял Кубок Англии в сезоне-2018/2019.
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