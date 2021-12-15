Манчестер Сити обратился к Агуэро

"Манчестер Сити" выступил с заявлением по поводу решения бывшего форварда команды Серхио Агуэро завершить карьеру.

"Король Кун. Каждый в "Манчестер Сити" хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить Серхио Агуэро за его невероятный вклад в наши успехи в последние 10 лет и пожелать всего хорошего в жизни после окончания карьеры", – говорится в сообщении в "твиттере" "Манчестер Сити".

В составе "горожан" Агуэро пять раз выиграл английскую Премьер-лигу, шесть раз завоевал Кубок лиги, трижды побеждал в Суперкубке страны, а также взял Кубок Англии в сезоне-2018/2019.