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Ньюкасл попытается подписать защитника Атлетико
Ещё сороки рассматривают вариант с подписанием Ботмана
Фланговый защитник "Атлетико" Киран Триппьер и центрбек "Лилля" Свен Ботман могут продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах игроков заинтересован "Ньюкасл Юнайтед", сообщает в "Твиттере" журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, Триппьер и Ботман – одни из главных трансферных целей "сорок".
Англичанин выступает за "матрасников" с 2019 года, куда перешёл из "Тоттенхэм Хотспур" за € 22 млн. Контракт Триппьера с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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zafo64
15.12.2021 в 18:52
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