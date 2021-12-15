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Ньюкасл попытается подписать защитника Атлетико

Англия
(1 голосов)

Ещё сороки рассматривают вариант с подписанием Ботмана

Ньюкасл попытается подписать защитника Атлетико

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Фланговый защитник "Атлетико" Киран Триппьер и центрбек "Лилля" Свен Ботман могут продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах игроков заинтересован "Ньюкасл Юнайтед", сообщает в "Твиттере" журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, Триппьер и Ботман – одни из главных трансферных целей "сорок".

Англичанин выступает за "матрасников" с 2019 года, куда перешёл из "Тоттенхэм Хотспур" за € 22 млн. Контракт Триппьера с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Ньюкасл Киран Триппьер Лилль Свен Ботман
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Комментарии (1)
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zafo64
15.12.2021 в 18:52
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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