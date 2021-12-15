Гвардиола: Марадона завоевал Италию, Месси – Испанию, а Агуэро сделал это в Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о Серхио Агуэро, сегодня объявившем о завершении карьеры. "Когда у футболиста есть такой внутренний огонь, он часто выигрывает матчи в одиночку", – приводит его слова Goal.com.

"Марадона завоевал Италию, Месси – Испанию, а Агуэро сделал это в Англии. Его цифры говорят сами за себя. Когда у футболиста есть такой внутренний огонь, как у Агуэро, он часто выигрывает матчи в одиночку", – сказал Гвардиола.

Напомним, что Аргентинец выступал за "Манчестер Сити" с 2011 по 2021 год.За это время он пять раз выигрывал чемпионат Англии, забил чемпионский гол в ворота "КПР" в 2012 году, стал лучшим бомбардиром клуба, а также вторым по количеству проведенных матчей после Давида Силвы.