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Юрген Клопп: Вакцинация – вопрос преданности и единения. У каждого есть шанс помочь не только себе, но и другим людям

Англия
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(2 голосов)

Менеджер уже ревакцинировался

Юрген Клопп: Вакцинация – вопрос преданности и единения. У каждого есть шанс помочь не только себе, но и другим людям

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп на пресс-конференции перед матчем АПЛ против "Ньюкасла" высказался на тему вакцинации от коронавируса. "Все кто мог ревакцинироваться в команде, уже это сделал", – приводит его слова This is Anfield.

"Я полностью поддерживаю все новые меры. Вчера все наши тесты были отрицательными. Надеюсь, сегодня будет так же. Это уже довольно много значит. Мы очень обеспокоены, как и весь мир. Но мы делаем то, что можем.

У нас в команде довольно хорошая статистика по вакцинации. Думаю, все, кто мог, уже ревакцинировался. По медицинским причинам некоторым не разрешили сделать это сейчас, но они получат вакцину в ближайшие несколько дней.

Остальные получили бустерную дозу несколько дней назад. Надеюсь, эту процедуру пройдет вся команда".

О том, будет ли наличие у игроков прививки от коронавируса влиять на решения по трансферам

"Я не думал об этом, если честно. Я не знаю. Кто знает, где мы окажемся, в какой ситуации будет находиться весь мир, когда мы снова начнем покупать игроков. Но на данный момент это все не так важно.

Для меня вакцинация – это вопрос солидарности, преданности и единения. У каждого из нас есть шанс помочь не только самим себе, но и другим людям. Здесь нет двух возможных ответов, он лишь один. Это нужно сделать. Я понимаю ситуацию таким образом.

Это касается не только игроков, но и всех сотрудников базы. Они как минимум дважды получили вакцину и ревакцинируются, как только это будет возможно для них", – сказал Клопп.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Ньюкасл
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Источник:
thisisanfield.com

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Комментарии (3)
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kalan-86 (Анкара)
15.12.2021 в 21:39
Юрген, ну это вопрос только с одним возможным ответом, для думающих людей. А для людей с паранойей, здесь уже не так все просто. У них там пришельцы, всемирый заговор, чипирование и т.д и т.п. А главное, что они абсолютно уверены в своей правоте, хотя оснований так думать-ноль.
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+2
0
football_soccer (Украина)
15.12.2021 в 21:54
если оснований сомневаться в вакцине ноль, то почему МЮ и Тоттенхэм сидят на карантине будучи вакцинированными? Тяжело убеждать людей вакцинироваться, когда люди видят, что с вакциной , что без, как был карантин так и есть, как люди заражают друг друга, так и заражали. А на счет более легкого течения болезни , так молодые и здоровые и так легко её переносят. Зачем заставлять насильно молодых? Что бы не заразили стариков? Так старики вакцинированные. Если вакцинированные, значит перенесут легко. Замкнутый круг. Но оснований действительно ноль.
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0
-2
FC Energy (Новая Каховка)
15.12.2021 в 22:04
Те кто верят, что вакцинировавшись можно гулять без масок, и не заразиться от других - дурачки, которые не хотят включать мозги. Вакцина может помочь перенести болезнь легче, но не делает неприкасаемым.
+1
0


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