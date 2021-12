АПЛ. Вулверхэмптон в гостях победил Брайтон и вплотную приблизился к еврокубкам

Английская Премьер-лига, 17-й тур

"Амекс" (Брайтон)

Главный арбитр: Тони Харрингтон

Начало сезона у АПЛ и текущий этап чемпионата явно отличаются. Это сегодня продемонстрировали "Брайтон" и "Вулверхэмптон", которые сейчас в совсем других позициях, чем после тех же стартовых пяти-семи туров. В то время как "чайки" не побеждают в течение 12 матчей, "волки" благодаря сегодняшней победе уже в трех очках от зоны еврокубков, в том числе в пяти от Лиги чемпионов. Для одних - падение, для других - прогресс.

До перерыва "Брайтон" гораздо больше атаковал, бил по воротам, но оборона "вулвз" во втором матче подряд сыграла уверенно (однако на этот раз до самого финального свистка, ведь против "Ливерпуля" проиграли через гол Ориги на 90+4). Наиболее опасный момент был у Марча, который все же смог нанести удар из плотной опеки оппонентами из пределов чужой штрафной зоны, но мяч пролетел в нескольких сантиметрах от правой стойки.

Но единственный гол в первом тайме, а потом еще как оказалось в матче, забил игрок сильнейшего звена "вулвз" сегодня. Да, тоже защитник. После подачи от угла поля мяч на подборе подхватил Рубен Невиш и мягко забросил в зону Роману Саиссу, который в касание перевел круглый снаряд в сетку ворот. Интересно, что это пятый гол капитана "Вулверхэмптона" в АПЛ с начала прошлого сезона. Больше в команде забивали за этот период только тот же Невиш (6) и Рауль Хименес (7). Также отметим, что это первое взятие ворот подопечных Лаже за пять матчей – прервалась 337-минутная сухая серия.

После пропущенного гола "Брайтон" словно бы был ужален, ведь пытался забить еще до конца первого тайма. Был хороший шанс у Лэмпти, но он с голевой позиции пробил выше.

Однако после перерыва по-настоящему голевые случаи были только у гостей. Саисс мог делать дубль, но из пределов штрафной не попал в створ ворот, а Тринкау имел еще более острый момент – попал в перекладину. "Брайтон" отвечал лишь частыми атаками, которые не дали результата. Еще интересно, что 12 минут переиграли команды во втором тайме, но и в течение такого долгого компенсированного времени хозяева не создали опасности. Собственно, наставник волков Бруно Лаже сбивал темп заменами. Получилось удачно.

A volley late in the first-half from Romain Saiss gives Bruno Lage's side all three points ????#BHAWOL pic.twitter.com/FwA2s2jju4