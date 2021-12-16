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Арсенал - Вест Хэм 2:0. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Арсенал – Вест Хэм ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 15 грудня 2021 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Арсенал - Вест Хэм 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Арсенал” переиграл в лондонском дерби “Вест Хэм”, дожав команду Дэвида Мойеса во втором тайме. “Канониры” провели хороший и энергичный матч, и создали несколько голевых моментов у ворот Фабианского. Первый гол забил Мартинелли, а второй в конце игры – Смит-Роу. Ко всему этому, “Арсенал” еще и не реализовал пенальти (Ляказетт). Благодаря этой победе “канониры” вытеснили “Вест Хэм” с четвертого места. Андрей Ярмоленко просидел весь матч в запасе.

Чемпионат Англии, 17-й тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Вест Хэм” 2:0

Голы: Мартинелли 48, Смит-Роу 87

На 69-й минуте Ляказетт не реализовал пенальти (вратарь)

Удаление: Цоуфал 67

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига видео АПЛ Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Эмиль Смит-Роу Габриель Мартинелли Букайо Сака
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