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Арсенал - Вест Хэм 2:0. Обзор матча и видео голов
Арсенал – Вест Хэм ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 15 грудня 2021 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Арсенал” переиграл в лондонском дерби “Вест Хэм”, дожав команду Дэвида Мойеса во втором тайме. “Канониры” провели хороший и энергичный матч, и создали несколько голевых моментов у ворот Фабианского. Первый гол забил Мартинелли, а второй в конце игры – Смит-Роу. Ко всему этому, “Арсенал” еще и не реализовал пенальти (Ляказетт). Благодаря этой победе “канониры” вытеснили “Вест Хэм” с четвертого места. Андрей Ярмоленко просидел весь матч в запасе.
Чемпионат Англии, 17-й тур. Лондон, “Эмирейтс”
Голы: Мартинелли 48, Смит-Роу 87
На 69-й минуте Ляказетт не реализовал пенальти (вратарь)
Удаление: Цоуфал 67
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