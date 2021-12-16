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Артета – о четвертом месте Арсенала: Наше положение улучшилось, но мы хотим подняться еще выше

Англия
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Микель, там занято

Артета – о четвертом месте Арсенала: Наше положение улучшилось, но мы хотим подняться еще выше

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал итоги матча 17-го тура чемпионата Англии с "Вест Хэмом". Дерби завершилось победой "канониров" (2:0).

"Я доволен нашим выступлением. Наше отношение к делу и качество игры – очень важные аспекты, они влияют на настрой команды в поединке против оппонента, над которым непросто доминировать. Нужно было сыграть действительно очень хорошо, чтобы обыграть "Вест Хэм".

"Чемпионат завершится в мае. Наше положение лучше, чем было раньше, но мы хотим подняться еще выше. АПЛ безжалостна. Обамеянг? Он был исключен из заявки на этот матч, встреча уже сыграна. Выйдет ли он против "Лидса"? Мы обсудим это в ближайшее время".

Читайте такжеАрсенал - Вест Хэм 2:0. Обзор матча и видео голов
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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
football.london

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