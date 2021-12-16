Артета – о четвертом месте Арсенала: Наше положение улучшилось, но мы хотим подняться еще выше

Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал итоги матча 17-го тура чемпионата Англии с "Вест Хэмом". Дерби завершилось победой "канониров" (2:0).

"Я доволен нашим выступлением. Наше отношение к делу и качество игры – очень важные аспекты, они влияют на настрой команды в поединке против оппонента, над которым непросто доминировать. Нужно было сыграть действительно очень хорошо, чтобы обыграть "Вест Хэм".

"Чемпионат завершится в мае. Наше положение лучше, чем было раньше, но мы хотим подняться еще выше. АПЛ безжалостна. Обамеянг? Он был исключен из заявки на этот матч, встреча уже сыграна. Выйдет ли он против "Лидса"? Мы обсудим это в ближайшее время".