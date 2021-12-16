Четвертый матч за пять дней. Еще одна игра АПЛ перенесена из-за COVID-19

Матч Премьер-лиги между “Лестером” и “Тоттенхэм” не состоится из-за вспышки COVID-19 в обоих клубах.

Игра должна была состояться сегодня в 21:30 по киевскому времени.

Ранее “Лестер” и “Тоттенхэм” просили перенести игру, но АПЛ ответила отказом. Сегодня утром в “Лестере” стало на позитивных три случая больше (всего у "лис" осталось меньше 13 доступных футболистов из-за травм и карантина), и игра была перенесена. Из-за COVID-19 в матче также не могли сыграть шесть игроков “Тоттенхэма”.

Ранее по этой же причине были перенесены матчи Премьер-лиги “Брайтон” – “Тоттенхэм” (12 декабря), “Брентфорд” – “Манчестер Юнайтед” (14 декабря) и “Бернли” – “Уотфорд” (15 декабря).

Главный тренер “Брентфорда” Томас Франк призвал Премьер-лигу полностью перенести матчи предстоящего 18-го тура (18-19 декабря) и четвертьфиналы Кубка лиги (21-22 декабря).