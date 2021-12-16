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Три игрока Челси сдали положительный тест на коронавирус
Проведению матча с Эвертоном ничего не угрожает
Три игрока "Челси" сдали положительные тесты на коронавирус, пишет Goal.com.
По информации источника, все заболевшие игроки контактировали с партнерами по команде. При этом двух из трех заболевших футболистов главный тренер лондонского клуба Томас Тухель хотел включить в состав на матч 17-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном", который состоится 16 декабря.
Отмечается, что проведению встречи с ливерпульским клубом ничего не угрожает.
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