Три игрока Челси сдали положительный тест на коронавирус

Три игрока "Челси" сдали положительные тесты на коронавирус, пишет Goal.com.

По информации источника, все заболевшие игроки контактировали с партнерами по команде. При этом двух из трех заболевших футболистов главный тренер лондонского клуба Томас Тухель хотел включить в состав на матч 17-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном", который состоится 16 декабря.

Отмечается, что проведению встречи с ливерпульским клубом ничего не угрожает.