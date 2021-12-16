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Три игрока Челси сдали положительный тест на коронавирус

Англия
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Проведению матча с Эвертоном ничего не угрожает

Три игрока Челси сдали положительный тест на коронавирус

Новина українською

Три игрока "Челси" сдали положительные тесты на коронавирус, пишет Goal.com.

По информации источника, все заболевшие игроки контактировали с партнерами по команде. При этом двух из трех заболевших футболистов главный тренер лондонского клуба Томас Тухель хотел включить в состав на матч 17-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном", который состоится 16 декабря.

Отмечается, что проведению встречи с ливерпульским клубом ничего не угрожает.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон)
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