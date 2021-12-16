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Барселона и Манчестер Сити ведут переговоры по поводу трансфера Феррана Торреса

Англия
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Полузащитник может сменить клубную прописку

Барселона и Манчестер Сити ведут переговоры по поводу трансфера Феррана Торреса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Ферран Торрес летом 2022 года может стать футболистом "Барселоны". Об этом сообщает MundoDeportivo со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.

21-летний испанский полузащитник продолжает оставаться приоритетным вариантом для усиления атакующей линии сине-гранатовых. Сообщается, что клубам осталось договориться по цене трансфера. Несколько дней назад разница между запрашиваемой ценой "Манчестер Сити" и той суммой, которую готова была заплатить "Барселона", была в € 15 млн. Сейчас эта разница составляет несколько миллионов. Сообщается, что "Манчестер Сити" хочет выручить за игрока € 60 млн.

В нынешнем сезоне Торрес в четырёх матчах АПЛ забил два гола и отдал голевую передачу.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Ферран Торрес
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