Барселона и Манчестер Сити ведут переговоры по поводу трансфера Феррана Торреса

Полузащитник "Манчестер Сити" Ферран Торрес летом 2022 года может стать футболистом "Барселоны". Об этом сообщает MundoDeportivo со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.

21-летний испанский полузащитник продолжает оставаться приоритетным вариантом для усиления атакующей линии сине-гранатовых. Сообщается, что клубам осталось договориться по цене трансфера. Несколько дней назад разница между запрашиваемой ценой "Манчестер Сити" и той суммой, которую готова была заплатить "Барселона", была в € 15 млн. Сейчас эта разница составляет несколько миллионов. Сообщается, что "Манчестер Сити" хочет выручить за игрока € 60 млн.

В нынешнем сезоне Торрес в четырёх матчах АПЛ забил два гола и отдал голевую передачу.