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Клубы АПЛ хотят приостановить чемпионат до января

Англия
(1 голосов)

Это должно помочь в борьбе с эпидемией

Клубы АПЛ хотят приостановить чемпионат до января

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Клубы АПЛ хотят добиться приостановки сезона из-за резкого роста числа заражений коронавирусом в командах, сообщает ESPN. Могут возобновить чемпионат с 15 января.

Сообщается, что возможен вариант с приостановкой матчей до 8-9 января, когда должны состояться матчи 3-го раунда Кубка Англии.

Если АПЛ пойдет на приостановку сезона, то будут перенесены матчи 4 туров. Предлагается возобновить розыгрыш турнира 15 января.

Руководство Премьер-лиги проинформировано о том, что рост числа заражений связан с распространением омикрон-штамма коронавируса.

Отметим, что в данный момент Премьер-лига намерена следовать нынешнему календарю, когда это возможно, но приоритетом лиги остаются безопасность и здоровье всех участников соревнований.

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В статье: АПЛ ESPN
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Источник:
espn.com

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Комментарии (1)
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football_soccer (Украина)
16.12.2021 в 19:47
а в январе коронавирус что.... испарится? полтора года есть, а в середине января испарится? Они уже весной 20-го сидели , а потом ныли, как устали ноженьки по 3 матча в неделю график догонять.
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