Клубы АПЛ хотят приостановить чемпионат до января

Клубы АПЛ хотят добиться приостановки сезона из-за резкого роста числа заражений коронавирусом в командах, сообщает ESPN. Могут возобновить чемпионат с 15 января.

Сообщается, что возможен вариант с приостановкой матчей до 8-9 января, когда должны состояться матчи 3-го раунда Кубка Англии.

Если АПЛ пойдет на приостановку сезона, то будут перенесены матчи 4 туров. Предлагается возобновить розыгрыш турнира 15 января.

Руководство Премьер-лиги проинформировано о том, что рост числа заражений связан с распространением омикрон-штамма коронавируса.

Отметим, что в данный момент Премьер-лига намерена следовать нынешнему календарю, когда это возможно, но приоритетом лиги остаются безопасность и здоровье всех участников соревнований.