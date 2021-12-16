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Клубы АПЛ хотят приостановить чемпионат до января
Это должно помочь в борьбе с эпидемией
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Клубы АПЛ хотят добиться приостановки сезона из-за резкого роста числа заражений коронавирусом в командах, сообщает ESPN. Могут возобновить чемпионат с 15 января.
Сообщается, что возможен вариант с приостановкой матчей до 8-9 января, когда должны состояться матчи 3-го раунда Кубка Англии.
Если АПЛ пойдет на приостановку сезона, то будут перенесены матчи 4 туров. Предлагается возобновить розыгрыш турнира 15 января.
Руководство Премьер-лиги проинформировано о том, что рост числа заражений связан с распространением омикрон-штамма коронавируса.
Отметим, что в данный момент Премьер-лига намерена следовать нынешнему календарю, когда это возможно, но приоритетом лиги остаются безопасность и здоровье всех участников соревнований.
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