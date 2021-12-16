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Защитник Аталанты Демирал: Вышел бы МЮ в плей-офф без Роналду? – Нет
Оказывается, игроки дружат с периода в "Ювентусе"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник "Аталанты" Мерих Демирал, ранее выступавший за "Ювентус", оценил роль Криштиану Роналду в выходе "Манчестер Юнайтед" в плей-офф Лиги чемпионов. "Он постоянно делает разницу", – приводит его слова Football Italia.
"У нас с Криштиану крепкая дружба. Он всегда помогал мне, мы часто переписываемся. Думаю, он в числе лучших людей, с которыми я знаком.
Я могу легко сказать, что лучше, когда Роналду играет за твою команду, а не против тебя. Он постоянно делает разницу. Посмотрите, что он сделал в Лиге чемпионов. Вышел бы "Манчестер Юнайтед" в плей-офф без него? Нет".
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"У нашей сборной есть шансы против Португалии, хотя они и входят в число лучших сборных мира. Если мы пройдем дальше, то встретимся с Италией.
Но берегитесь, ведь мы уже не та команда, что вы увидели на Евро-2020", – сказал Демирал в интервью La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что "Аталанта" встречалась в группе ЛЧ с "Манчестер Юнайтед". В домашнем матче Роналду вырвал победу для "манкунианцев" в самом конце матча, а в гостевом спас ничью.
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