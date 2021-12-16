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Коутиньо не хочет переходить в Ньюкасл

Англия
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"Сороки" пока единственный клуб, который открыто интересовался бразильцем

Коутиньо не хочет переходить в Ньюкасл

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Агент полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо и руководство клуба встретятся на следующей неделе, чтобы обсудить будущее игрока, сообщает Mundo Deportivo. Бразилец не нужен "сине-гранатовым", а сам он отказался уходить в "Ньюкасл".

"Барселона" хотела включить Филиппе в сделку с "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити", но оба клуба не заинтересованы в игроке. Вместе с тем сам Коутиньо не хочет в "Ньюкасл", который проявляет интерес к нему.

Перед встречей обе стороны соберут информацию о командах, заинтересованных в Коутиньо, а затем обсудят плюсы и минусы каждого варианта. Стороны намерены найти решение для сложившейся ситуации, которое было бы выгодно всем.

Ранее сообщалось, что "Барселона" готова разорвать контракт с Коутиньо, если он откажется уходить зимой.

В этом сезоне 29-летний футболист выходил на поле в составе "Барсы" в 16 матчах и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 20 миллионов евро.

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В статье: Барселона Филиппе Коутиньо Ньюкасл
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Источник:
mundodeportivo.com

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