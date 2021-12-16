Ван Дейк, Фабиньо и Джонс сдали сомнительные тесты на коронавирус

Несколько игроков "Ливерпуля" перед матчем 17-го тура АПЛ с "Ньюкаслом" сдали сомнительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. Остальные прошли повторное тестирование, но новых случаев не выявилось.

Сомнительные тесты сдали защитник Вирджил ван Дейк, а также хавбеки Фабиньо и Кертис Джонс.

The Athletic сообщает что эти футболисты заразились коронавирусом. Сейчас они находятся в изоляции и пропускают матч с "Ньюкаслом".

Матч "Ливерпуль" – "Ньюкасл" начался в 22:00 по киевскому времени. "Мерсисайдцы" идут на 2 месте с 38 очками, в то время как "сороки" занимают 19-ю строчку с 11 баллами.