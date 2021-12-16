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Ван Дейк, Фабиньо и Джонс сдали сомнительные тесты на коронавирус

Англия
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Они не принимают участия в матче с "Ньюкаслом"

Ван Дейк, Фабиньо и Джонс сдали сомнительные тесты на коронавирус

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Несколько игроков "Ливерпуля" перед матчем 17-го тура АПЛ с "Ньюкаслом" сдали сомнительные тесты на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба. Остальные прошли повторное тестирование, но новых случаев не выявилось.

Сомнительные тесты сдали защитник Вирджил ван Дейк, а также хавбеки Фабиньо и Кертис Джонс.

The Athletic сообщает что эти футболисты заразились коронавирусом. Сейчас они находятся в изоляции и пропускают матч с "Ньюкаслом".

Матч "Ливерпуль" – "Ньюкасл" начался в 22:00 по киевскому времени. "Мерсисайдцы" идут на 2 месте с 38 очками, в то время как "сороки" занимают 19-ю строчку с 11 баллами.

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В статье: Ливерпуль Ньюкасл Фабиньо Вирджил ван Дейк Кертис Джонс
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Источник:
liverpoolfc.com

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