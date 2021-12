АПЛ перенесла ещё 4 матча предстоящего тура

Английская Премьер-лига сообщила о переносе 4 предстоящих матчей: "Саутгемптон" – "Брентфорд", "Уотфорд" – "Кристал Пэлас", "Вест Хэм" – "Норвич", которые должны были состоятся 18-го декабря, и "Эвертон" – "Лестер", который 19-го.

The #PL Board has postponed a further four matches due to be played this weekend because of an increase in positive COVID-19 cases



