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АПЛ перенесла ещё 4 матча предстоящего тура
Всего перенесли уже 9 игр
Premier League
Английская Премьер-лига сообщила о переносе 4 предстоящих матчей: "Саутгемптон" – "Брентфорд", "Уотфорд" – "Кристал Пэлас", "Вест Хэм" – "Норвич", которые должны были состоятся 18-го декабря, и "Эвертон" – "Лестер", который 19-го.
The #PL Board has postponed a further four matches due to be played this weekend because of an increase in positive COVID-19 cases— Premier League (@premierleague) December 16, 2021
Full details: https://t.co/9rUcsajUAj#SOUBRE | #WATCRY | #WHUNOR | #EVELEI pic.twitter.com/NeoGSHSF6t
Сообщается, что вспышки коронавируса продолжаются в "Брентфорде", "Лестере" и "Уотфорде", базы этих клубов закрыты для посещения. Также большое число зараженных игроков зарегистрировано у "Норвича".
У всех этих клубов недостаточно игроков для участия в предстоящих матчах.
Напомним, что начиная с 12 декабря, из-за коронавируса перенесли уже девять матчей.
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