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АПЛ перенесла ещё 4 матча предстоящего тура

Англия
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Всего перенесли уже 9 игр

АПЛ перенесла ещё 4 матча предстоящего тура

Premier League

Новина українською

Английская Премьер-лига сообщила о переносе 4 предстоящих матчей: "Саутгемптон" – "Брентфорд", "Уотфорд" – "Кристал Пэлас", "Вест Хэм" – "Норвич", которые должны были состоятся 18-го декабря, и "Эвертон" – "Лестер", который 19-го.

Сообщается, что вспышки коронавируса продолжаются в "Брентфорде", "Лестере" и "Уотфорде", базы этих клубов закрыты для посещения. Также большое число зараженных игроков зарегистрировано у "Норвича".

У всех этих клубов недостаточно игроков для участия в предстоящих матчах.

Напомним, что начиная с 12 декабря, из-за коронавируса перенесли уже девять матчей.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Брентфорд АПЛ "Саутгемптон" Уотфорд Кристал Пэлас (Лондон) Норвич Сити Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лестер Сити
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Источник:
premierleague.com

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