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АПЛ. Ливерпуль одержал волевую победу против одного из аутсайдеров
Команде Клоппа пришлось понервничать
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 17-й тур
"Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Майк Дин
Перед матчем "Ливерпуль" столкнулся с непредвиденными кадровыми потерями прямо в день игры:
Именно гости открыли счет на седьмой минуте встречи. Провалилась опорная зона "Ливерпуля", в которой Шелви подобрал мяч после выноса Тьяго. Бывший полузащитник "мерсисайдцев" принял круглый снаряд и отправил его с метров 23 точно в левый угол - Алиссон даже не шелохнулся. Ошеломили "сороки" одного из лидеров чемпионата Англии.
????????— Newcastle United FC (@NUFC) December 16, 2021
[0-1]#LIVNEW // #NUFC pic.twitter.com/pjUXaAk8kn
Однако и до гола, и после взятия ворот "Ливерпуль" постоянно атаковал. Подопечным Клоппа не было сложно уже на 25-й минуте повести в счете. Сначала цифры на табло равными сделал Диогу Жота. Португалец головой пробил после навеса от Мане, но Дубравка этот удар с близкого расстояния вытащил, однако сам португалец и был первым на добивании. В этот же момент недалеко от Жоты лежал Хейден в штрафной, но арбитр игру не остановил – англичанин получил повреждение в игровом моменте.
Второй гол хозяев забил никто другой, как Салах. Здесь уже привез Шелви, отдав неточный пас обратно, который был перехвачен Мане. Садио не смог переиграть Дубравку, а Салах уже добил в пустые ворота. Египтянин записал в свой актив результативное действие в 15 поединке подряд, повторив рекорд Джейми Варди. Также на счету Мо 15 голов в нынешнем сезоне АПЛ. Ближайший его преследователь, кстати, автор другого взятия ворот в сегодняшнем матче – Жота (9).
An eventful few minutes as Liverpool strike twice to take the lead ????#LIVNEW | @LFC pic.twitter.com/LeohWDIIf5— Premier League (@premierleague) December 16, 2021
Еще один шанс был у Салаха, но он не смог правой попасть в створ ворот. Также после перерыва моменты были у Фрейзера и Шелви, но сначала Александер-Арнольд в кинджальном опасном подкате сзади выбил мяч из под ноги Райана, а затем автор первого гола "сорок" из стандарта пробил в упор с левой девяткой.
Красивую точку в матче поставил Александер-Арнольд, едва не порвавший с метров 22-х левый верхний угол ворот голкипера Дубравки. Уже ничего не смог сделать с этим выстрелом Мартин, хотя стоит отметить несколько его сейвов сегодня – он был одним из лучших в составе своей команды.
That @TrentAA strike by the way ???????? pic.twitter.com/ESbee3jswt— Liverpool FC (@LFC) December 16, 2021
Ставка "Ньюкасла" на контратаки только частично себя оправдала, ведь "Ливерпуль" почти все смог нивелировать. В итоге – очередное поражение "сорок" и то же самое 19 место. А вот для "мерсисайдцев" эта победа стала 2000 в высшем английском дивизионе - лучший результат в истории. Также благодаря трем очкам подопечные Клоппа продолжают преследовать первого Манчестер Сити, у которого 41 зачетный пункт. В "Ливерпуля" - 40. Игра за титул только начинается.
"Ливерпуль" – "Ньюкасл" 3:1
Голы: Жота 21, Салах 25, Александер-Арнольд 87 – Шелви 7
"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Конате, Робертсон – Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Тьяго – Салах, Жота, Мане
"Ньюкасл": Дубравка – Манкильо, Шер, Ласселс, Льюис – Мерфи, Шелви, Хейден, Фрейзер – Жоэлинтон, Сен-Максимен
Предупреждения: Хендерсон 70 – Жоэлинтон 45+2, Фрейзер 55, Хэйден 86
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