АПЛ. Ливерпуль одержал волевую победу против одного из аутсайдеров

Английская Премьер-лига, 17-й тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майк Дин

Перед матчем "Ливерпуль" столкнулся с непредвиденными кадровыми потерями прямо в день игры: Вирджил ван Дейк, Фабинью и Кёртис Джонс сдали сомнительные тесты на коронавирус . Если последний уже давно в лазарете и сегодня на него Клопп особо не рассчитывал, нидерландец и бразилец – это основные игроки "мерсисайдцев". Правда, сегодняшний соперник, представляющий зону вылета чемпионата, этих потерь особо не ощутил. Хотя однажды воспользовался.

Именно гости открыли счет на седьмой минуте встречи. Провалилась опорная зона "Ливерпуля", в которой Шелви подобрал мяч после выноса Тьяго. Бывший полузащитник "мерсисайдцев" принял круглый снаряд и отправил его с метров 23 точно в левый угол - Алиссон даже не шелохнулся. Ошеломили "сороки" одного из лидеров чемпионата Англии.

Однако и до гола, и после взятия ворот "Ливерпуль" постоянно атаковал. Подопечным Клоппа не было сложно уже на 25-й минуте повести в счете. Сначала цифры на табло равными сделал Диогу Жота. Португалец головой пробил после навеса от Мане, но Дубравка этот удар с близкого расстояния вытащил, однако сам португалец и был первым на добивании. В этот же момент недалеко от Жоты лежал Хейден в штрафной, но арбитр игру не остановил – англичанин получил повреждение в игровом моменте.

Второй гол хозяев забил никто другой, как Салах. Здесь уже привез Шелви, отдав неточный пас обратно, который был перехвачен Мане. Садио не смог переиграть Дубравку, а Салах уже добил в пустые ворота. Египтянин записал в свой актив результативное действие в 15 поединке подряд, повторив рекорд Джейми Варди. Также на счету Мо 15 голов в нынешнем сезоне АПЛ. Ближайший его преследователь, кстати, автор другого взятия ворот в сегодняшнем матче – Жота (9).

An eventful few minutes as Liverpool strike twice to take the lead ????#LIVNEW | @LFC pic.twitter.com/LeohWDIIf5 — Premier League (@premierleague) December 16, 2021

Еще один шанс был у Салаха, но он не смог правой попасть в створ ворот. Также после перерыва моменты были у Фрейзера и Шелви, но сначала Александер-Арнольд в кинджальном опасном подкате сзади выбил мяч из под ноги Райана, а затем автор первого гола "сорок" из стандарта пробил в упор с левой девяткой.

Красивую точку в матче поставил Александер-Арнольд, едва не порвавший с метров 22-х левый верхний угол ворот голкипера Дубравки. Уже ничего не смог сделать с этим выстрелом Мартин, хотя стоит отметить несколько его сейвов сегодня – он был одним из лучших в составе своей команды.

Ставка "Ньюкасла" на контратаки только частично себя оправдала, ведь "Ливерпуль" почти все смог нивелировать. В итоге – очередное поражение "сорок" и то же самое 19 место. А вот для "мерсисайдцев" эта победа стала 2000 в высшем английском дивизионе - лучший результат в истории. Также благодаря трем очкам подопечные Клоппа продолжают преследовать первого Манчестер Сити, у которого 41 зачетный пункт. В "Ливерпуля" - 40. Игра за титул только начинается.

"Ливерпуль" – "Ньюкасл" 3:1

Голы: Жота 21, Салах 25, Александер-Арнольд 87 – Шелви 7

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Конате, Робертсон – Окслейд-Чемберлен, Хендерсон, Тьяго – Салах, Жота, Мане

"Ньюкасл": Дубравка – Манкильо, Шер, Ласселс, Льюис – Мерфи, Шелви, Хейден, Фрейзер – Жоэлинтон, Сен-Максимен

Предупреждения: Хендерсон 70 – Жоэлинтон 45+2, Фрейзер 55, Хэйден 86