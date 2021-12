АПЛ. Ливерпуль одержал волевую победу против одного из аутсайдеров

Английская Премьер-лига, 17-й тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майк Дин

Перед матчем "Ливерпуль" столкнулся с непредвиденными кадровыми потерями прямо в день игры: Вирджил ван Дейк, Фабинью и Кёртис Джонс сдали сомнительные тесты на коронавирус . Если последний уже давно в лазарете и сегодня на него Клопп особо не рассчитывал, нидерландец и бразилец – это основные игроки "мерсисайдцев". Правда, сегодняшний соперник, представляющий зону вылета чемпионата, этих потерь особо не ощутил. Хотя однажды воспользовался.

Именно гости открыли счет на седьмой минуте встречи. Провалилась опорная зона "Ливерпуля", в которой Шелви подобрал мяч после выноса Тьяго. Бывший полузащитник "мерсисайдцев" принял круглый снаряд и отправил его с метров 23 точно в левый угол - Алиссон даже не шелохнулся. Ошеломили "сороки" одного из лидеров чемпионата Англии.

Однако и до гола, и после взятия ворот "Ливерпуль" постоянно атаковал. Подопечным Клоппа не было сложно уже на 25-й минуте повести в счете. Сначала цифры на табло равными сделал Диогу Жота. Португалец головой пробил после навеса от Мане, но Дубравка этот удар с близкого расстояния вытащил, однако сам португалец и был первым на добивании. В этот же момент недалеко от Жоты лежал Хейден в штрафной, но арбитр игру не остановил – англичанин получил повреждение в игровом моменте.

Второй гол хозяев забил никто другой, как Салах. Здесь уже привез Шелви, отдав неточный пас обратно, который был перехвачен Мане. Садио не смог переиграть Дубравку, а Салах уже добил в пустые ворота. Египтянин записал в свой актив результативное действие в 15 поединке подряд, повторив рекорд Джейми Варди. Также на счету Мо 15 голов в нынешнем сезоне АПЛ. Ближайший его преследователь, кстати, автор другого взятия ворот в сегодняшнем матче – Жота (9).

An eventful few minutes as Liverpool strike twice to take the lead ????#LIVNEW | @LFC pic.twitter.com/LeohWDIIf5