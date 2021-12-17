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Ливерпуль - Ньюкасл 3:1. Обзор матча и видео голов

Англия
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Ливерпуль – Ньюкасл ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 16 декабря 2021 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Ливерпуль - Ньюкасл 3:1. Обзор матча и видео голов

UA-Футбол
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“Ливерпуль” добыл свою двенадцатую победу в АПЛ, переиграв на “Энфилде” аутсайдера лиги “Ньюкасла”. Гости забили первыми после дальнего удара экс-игрока “красных” Шелви, но еще до перерыва “Ливерпуль” отыгрался и вышел вперед – по голу забили Жота и Салах. Второй тайм был не таким ярким, но “Ливерпуль” забил еще один классный гол – сумасшедшим ударом мяч в сетку вогнал Трент Александер-Арнольд.

Чемпионат Англии, 17-й тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Ньюкасл” 3:1

Голы: Жота 21, Салах 25, Александер-Арнольд 87 – Шелви 7

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В статье: Джонджо Шелви видео Ливерпуль Ньюкасл Мохамед Салах Трент Александер-Арнольд Диего Жота
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