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Тухель отпускает Ман Сити и Ливерпуль. Видео голов и обзор матча Челси - Эвертон 1:1

Англия
(1 голосов)

"Ириски" покидают Лондон с очками

Тухель отпускает Ман Сити и Ливерпуль. Видео голов и обзор матча Челси - Эвертон 1:1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Недавний лидер английской Премьер-лиги, "Челси", допустил ещё одну осечку. На этот раз "синие" в родных стенах не смогли удержать победный результат в матче с командой из нижней части таблицы АПЛ. Для лондонцев это уже третья потеря очков в пяти последних матчах. "Ливерпуль" вчера этим воспользовался, создав отрыв в три балла, а преимущество "Ман Сити" измеряется уже четырьмя очками. Что касается команды Рафы Бенитеса, то она не проиграла на выезде впервые с начала октября. К слову, тогда удалось устоять против "Манчестер Юнайтед". А совсем недавно "ириски" обыграли дома "Арсенал". Можем констатировать, что в Англии появилась новая гроза авторитетов.

АПЛ, 17-й тур
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
"Челси" – "Эвертон" 1:1
Голы: Маунт (70) – Брантуэйт (74)

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон)
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