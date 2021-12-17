Тухель отпускает Ман Сити и Ливерпуль. Видео голов и обзор матча Челси - Эвертон 1:1

Недавний лидер английской Премьер-лиги, "Челси", допустил ещё одну осечку. На этот раз "синие" в родных стенах не смогли удержать победный результат в матче с командой из нижней части таблицы АПЛ. Для лондонцев это уже третья потеря очков в пяти последних матчах. "Ливерпуль" вчера этим воспользовался, создав отрыв в три балла, а преимущество "Ман Сити" измеряется уже четырьмя очками. Что касается команды Рафы Бенитеса, то она не проиграла на выезде впервые с начала октября. К слову, тогда удалось устоять против "Манчестер Юнайтед". А совсем недавно "ириски" обыграли дома "Арсенал". Можем констатировать, что в Англии появилась новая гроза авторитетов.

АПЛ, 17-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Челси" – "Эвертон" 1:1

Голы: Маунт (70) – Брантуэйт (74)