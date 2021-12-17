Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тухель отпускает Ман Сити и Ливерпуль. Видео голов и обзор матча Челси - Эвертон 1:1
"Ириски" покидают Лондон с очками
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Недавний лидер английской Премьер-лиги, "Челси", допустил ещё одну осечку. На этот раз "синие" в родных стенах не смогли удержать победный результат в матче с командой из нижней части таблицы АПЛ. Для лондонцев это уже третья потеря очков в пяти последних матчах. "Ливерпуль" вчера этим воспользовался, создав отрыв в три балла, а преимущество "Ман Сити" измеряется уже четырьмя очками. Что касается команды Рафы Бенитеса, то она не проиграла на выезде впервые с начала октября. К слову, тогда удалось устоять против "Манчестер Юнайтед". А совсем недавно "ириски" обыграли дома "Арсенал". Можем констатировать, что в Англии появилась новая гроза авторитетов.
АПЛ, 17-й тур
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
"Челси" – "Эвертон" 1:1
Голы: Маунт (70) – Брантуэйт (74)
Популярное сейчас
- Луческу подтвердил трансфер динамовца в АПЛ, соперники Украины в Лиге наций. Главные новости за 16 декабря
- Ракицкий готов пойти на понижение зарплаты ради нового контракта с Зенитом
- Ингулец расторг контракт с экс-вратарем системы Динамо
- Румынские СМИ назвали сумму трансфера Миколенко в Эвертон
- Даша Савина хвастается идеальной фигурой в купальнике на Мальдивах. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО
Новости по теме
- 23:41 Зарубежные Лондонцы сдали очередной отрицательный тест на реализацию. АПЛ. Челси – Эвертон 1:1
- 21:24 Зарубежные Возможно, будущий клуб Миколенко приехал к победителю ЛЧ. Текстовая трансляция Челси - Эвертон
- 15:56 Прогнозы на футбол Есть ли у пенсионеров зубы на ириски? Челси – Эвертон. Анонс и прогноз матча 17-го тура АПЛ на 16.12.2021