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Тухель: Раздражает то, что Челси снова позволил отыграться сопернику
"Синие" упустили победу над "Эвертоном"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал ничью в матче 17-го тура АПЛ с "Эвертоном" (1:1)
"Да, то, что мы снова позволили отыграться, раздражает. Мы видим, сколько усилий уходит на гол у нас и сколько у наших соперников, и это сложно принять.
Мы упустили отличные моменты в первом тайме, а во втором не могли постоянно играть в нужном ритме. Мы воспользовались заменами, чтобы привнести больше энергии в игру, но было трудно. Мы вели в счете и упустили преимущество после одного штрафного удара.
В футболе редко все зависит от одного фактора, но упущенные моменты точно являются важной причиной потери очков. Мы играли с огнем, хотя могли вести в два-три мяча.
Понятно, что не хватало многих игроков, причем важных, футболистов стартового состава, но мы не будем оправдываться при помощи этого", – сказал Тухель BT Sport.
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