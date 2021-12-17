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Тухель: Раздражает то, что Челси снова позволил отыграться сопернику

Англия
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"Синие" упустили победу над "Эвертоном"

Тухель: Раздражает то, что Челси снова позволил отыграться сопернику

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал ничью в матче 17-го тура АПЛ с "Эвертоном" (1:1)

"Да, то, что мы снова позволили отыграться, раздражает. Мы видим, сколько усилий уходит на гол у нас и сколько у наших соперников, и это сложно принять.

Мы упустили отличные моменты в первом тайме, а во втором не могли постоянно играть в нужном ритме. Мы воспользовались заменами, чтобы привнести больше энергии в игру, но было трудно. Мы вели в счете и упустили преимущество после одного штрафного удара.

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В футболе редко все зависит от одного фактора, но упущенные моменты точно являются важной причиной потери очков. Мы играли с огнем, хотя могли вести в два-три мяча.

Понятно, что не хватало многих игроков, причем важных, футболистов стартового состава, но мы не будем оправдываться при помощи этого", – сказал Тухель BT Sport.

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В статье: Томас Тухель Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон)
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Источник:
BBC

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