Тухель: Раздражает то, что Челси снова позволил отыграться сопернику

Главный тренер "Челси" Томас Тухель прокомментировал ничью в матче 17-го тура АПЛ с "Эвертоном" (1:1)

"Да, то, что мы снова позволили отыграться, раздражает. Мы видим, сколько усилий уходит на гол у нас и сколько у наших соперников, и это сложно принять.

Мы упустили отличные моменты в первом тайме, а во втором не могли постоянно играть в нужном ритме. Мы воспользовались заменами, чтобы привнести больше энергии в игру, но было трудно. Мы вели в счете и упустили преимущество после одного штрафного удара.