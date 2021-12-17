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Клопп рассказал, видит ли он смысл от приостановки АПЛ из-за коронавируса

Англия
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Юрген на связи вновь

Клопп рассказал, видит ли он смысл от приостановки АПЛ из-за коронавируса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп выступает против приостановки матчей АПЛ из-за коронавирусной инфекции. Напомним, многие клубы чемпионата хотят поставить розыгрыш на паузу из-за регулярных вспышек COVID-19.

"Думаю, приостанавливать чемпионат – неправильное решение. Однако с точки зрения графика нам надо быть более гибкими. Футбол держится на тестах и дисциплине, однако сейчас все стало очень сложно. Я не вижу большой выгоды от приостановки АПЛ".

"Мы вернемся – и все будет как раньше. Если вирус исчезнет, тогда я первым выступлю за приостановку. Пойду домой и буду ждать, пока он не исчезнет. Но это, вероятно, не так. Где же тогда реальная польза от этого? Надеемся, что сможем сыграть с "Тоттенхэмом" в воскресенье".

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В статье: Юрген Клопп Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль коронавирус
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Источник:
Sky Sports

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