Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клопп рассказал, видит ли он смысл от приостановки АПЛ из-за коронавируса
Юрген на связи вновь
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп выступает против приостановки матчей АПЛ из-за коронавирусной инфекции. Напомним, многие клубы чемпионата хотят поставить розыгрыш на паузу из-за регулярных вспышек COVID-19.
"Думаю, приостанавливать чемпионат – неправильное решение. Однако с точки зрения графика нам надо быть более гибкими. Футбол держится на тестах и дисциплине, однако сейчас все стало очень сложно. Я не вижу большой выгоды от приостановки АПЛ".
"Мы вернемся – и все будет как раньше. Если вирус исчезнет, тогда я первым выступлю за приостановку. Пойду домой и буду ждать, пока он не исчезнет. Но это, вероятно, не так. Где же тогда реальная польза от этого? Надеемся, что сможем сыграть с "Тоттенхэмом" в воскресенье".
Популярное сейчас
- Жизнь превыше всего. Что заставило Агуэро завершить карьеру? Объясняет врач
- Фанаты в ярости. Аталанта перепутала силуэты Бергамо и Турина на своей праздничной форме
- Правильная перестройка Александрии и странное направление Колоса. Что говорить о середняках УПЛ по итогам полугодия
- Румынские СМИ назвали сумму трансфера Миколенко в Эвертон
- Даша Савина хвастается идеальной фигурой в купальнике на Мальдивах. ФОТО
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
Новости по теме
- 00:09 Зарубежные Пять поражений на Энфилде подряд – это антирекорд для красных. АПЛ. Ливерпуль – Челси 0:1
- 03:05 Зарубежные Ливерпуль подписал двух центрбеков, Мустафи будет спасать Шальке от вылета. Онлайн последнего дня трансферного окна
- 13:35 Зарубежные Самая критическая неделя для АПЛ. Новые проблемы рестарта и повторные тесты игроков