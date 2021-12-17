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Подозрение на COVID-19. Пресс-конференция Гвардиолы была отменена
АПЛ переживает сложный период из-за количества зараженных ковидом
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Манчестер Сити" отменил пресс-конференцию главного тренера команды Пепа Гвардиолы перед матчем 18-го тура АПЛ против "Ньюкасла", сообщает BBC.
50-летний испанский специалист сдал тест на коронавирус, который показал сомнительный результат. Пеп сдал еще один ПЦР-тест и находится в ожидании результата.
Матч "Ньюкасл" — "Манчестер Сити" должен состояться 19 декабря, начало встречи запланировано на 16:00.
Отметим, что на данный момент АПЛ переживает сложный период из-за всплеска количества заражений коронавирусом. Ранее уже были перенесены следующие встречи: "Саутгемптон" — "Брентфорд" (18 декабря), "Уотфорд" — "Кристал Пэлас" (18 декабря), "Вест Хэм" — "Норвич" (18 декабря), "Эвертон" — "Лестер" (19 декабря). 16 декабря матч "Манчестер Юнайтед" против "Брайтона" (18 декабря) был также перенесен из-за ковида.
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