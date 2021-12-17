МЮ сомневается, что сможет продать Марсьяля

Будущее нападающего "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля остается неопределенным. Как сообщает ESPN, английский клуб еще не получил ни одного серьезного запроса о доступности Марсьяля в январе.

Более недели назад агент игрока Филиппе Ламболи заявил, что Марсьяль хочет уйти из "Юнайтед" зимой. Однако это заявление не спровоцировало рост интереса к французу. В "МЮ" сомневаются, что найдется клуб, способный выплатить за трансфер Антони требуемую сумму, а также готовый платить игроку такую же большую зарплату, как в Манчестере.

"Манчестер Юнайтед" готов рассмотреть предложения о трансфере Марсьяля, так как тренер Ральф Рангник дал понять, что хочет работать лишь с теми, кто доволен своим положением в клубе. При этом маловероятно, что "МЮ" пойдет на снижение цены ради продажи игрока. Также клуб не готов платить ему большую часть зарплаты, если он уйдет в аренду.

Срок действующего контракта Марсьяля с "Юнайтед" истекает в 2024 году, в соглашение включена опция продления еще на год. В этом сезоне 26-летний форвард лишь дважды выходил в стартовом составе "МЮ" на матч АПЛ. Еще в пяти матчах он появлялся на поле со скамейки запасных. Кроме того, Марсьяль дважды сыграл в Лиге чемпионов.