Трансфер Миколенко в Эвертон: вопросы и ответы

Виталий Миколенко может стать восьмым в истории украинским футболистом в АПЛ. Согласно сообщениям в Украине и Англии, защитник “Динамо” в скором времени станет игроком “Эвертона”. Почему “Эвертон” выбрал Миколенко? Кто будет его конкурентом за место в старте? В какой футбол играет “Эвертон” Рафаэля Бенитеса? Попытаемся разобраться во всех этих вопросах.

Можно ли доверять информации о трансфере?

В Украине о переходе Миколенко в “Эвертон” как о свершившимся факте написал телеграмм-канал “Динамо Киев Inside”. Позже в интервью румынскому telekomsport Мирча Луческу сказал, что один из футболистов “Динамо” переходит в “Эвертон”. В четверг о трансфере написало ливерпульское издание Liverpool Echo, в пятницу в The Guardian сделку подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Это указывает на то, что трансфер действительно может состояться.

Сколько Эвертон заплатит за переход Миколенко?

В последние сезоны “Эвертон” тратил на трансферы много и бездумно, и при этом мало зарабатывал на продажах. Из-за непростой ситуации с финансовым фэйр-плей, летом “Эвертон” смог потратить на покупку футболистов только 1.7 млн фунтов. Изначально планировалось, что зимой Бенитес получит усиление только в виде аренд, но как пишет Liverpool Echo, боссы клуба заверили тренера, что Миколенко удастся подписать на постоянной основе. Указывается сумма в 18-20 млн фунтов, но выплата платежей за трансфер будет рассрочена на несколько сезонов. Миколенко получит контракт на пять лет.

Кто будет конкурентом Миколенко в Эвертоне?

Основным левым защитником “Эвертона” последних трех с половиной сезонов был игрок сборной Франции Люка Динь. Согласно transfermarkt, Динь – третий по ценности футболист “Эвертона” (31.5 млн фунтов). В апреле 28-летний фулбек продлил контракт с “Эвертоном” до июня 2025 года. Позицию левого защитника может также закрыть универсал Бен Годфри (номинально центрбек).

Почему Эвертон покупает Миколенко, если у него есть Динь?

Причина банальна – главный тренер “Эвертона” Рафаэль Бенитес поссорился с французским защитником и Динь не принимал участия в последних трех матчах АПЛ.

Как пишет The Athletic, Диню казалось, что ему не удается в полной мере проявить свои возможности в оборонительном, контратакующем футболе Бенитеса. Кроме того, Бенитес забрал у французского бека право выполнять стандарты.

Цифры подтверждают претензии Диня: в первых трех сезонах в “Эвертоне” он был одним из лидеров АПЛ по количеству кроссов (первое, второе и третье место), но в сезоне 2021/22 не входит по этому показателю даже в первую десятку. За креативные действия с флангов в игре Бенитеса ответственны вингеры, а французскому беку приходилось больше работать в обороне, и он делал в среднем за матч больше подкатов, перехватов и блоков, чем в прошлых сезонах. В нынешнем сезоне Динь не сделал ни одного ассиста в АПЛ.

Перед матчем с “Арсеналом” Динь прямо высказал Бенитесу свои претензии, и тренер “Эвертона” не включил его в заявку команды в двух ближайших турах.

Бенитес известен своей упрямостью и нежеланием идти на компромисс с конфликтными игроками, но на матч с “Челси” тренер “Эвертона” планировал выпустить Диня в основе. Но в этот раз игрок сказал тренеру, что он “болен”.

“Не важно поверил ли я ему или нет. Я уже много лет в футболе, я не раз был в подобных ситуациях, и в них все упирается в решение игрока. Я хочу быть уверен в том, что футболисты хотят играть и бороться за клуб”, – сказал Бенитес перед матчем.

Некоторые источники The Athletic предполагают, что конфликт Диня и Бенитеса приведет к трансферу фулбека зимой.

Насколько прочны позиции Бенитеса в Эвертоне?

Ряд болельщиков “ирисок” изначально были против назначения Бенитеса, который в свое время назвал “Эвертон” “маленьким клубом” по сравнению с “Ливерпулем”, и последние результаты “Эвертона” просто удручающие – всего одна победа в последних 11 турах АПЛ (две ничьи, восемь поражений). Но об отставке Бенитеса не может быть и речи. Он пользуется полным доверием владельца клуба Фархада Мошири, и недавно испанец выиграл борьбу за влияние со спортивным директором Марселем Брандсом.

Брандс, который как и Динь, подписал весной новый контракт, был против назначения Бенитеса. Они так и не смогли сработаться, и несколько недель назад Брандс покинул "Эвертон", указав, что он и клуб не могут сойтись в вопросах его развития. Помимо Брандса, клуб покинули глава отдела скаутинга и развития Гретар Стейнссон и менеджер по трансферам Дэн Парди. Контроль над трансферными операциями перешел к Бенитесу.

Важно заметить, что именно Брандс в свое время уговорил Диня перейти из “Барселоны” в “Эвертон”.

Что собой представляет Эвертон Бенитеса?

Бенитесу достался дорогой несбалансированный состав с огромной зарплатной ведомостью. Перед стартом сезона “Эвертон” указал на дверь Хамесу Родригесу и Бернарду, которые вместе получали на двоих почти 20 млн фунтов, но при этом были едва не единственными футболистами, которые привносили в игру “ирисок” какое-то творчество и оригинальность. По определенным причинам “Эвертон” лишился и атакующего хавбека Сигурдссона. В качестве свободного агента пополнил команду опытный Андрос Таунсенд, за 1.7 млн фунтов вернулся из Германии Демарай Грэй.

Помимо ограниченных возможностей клуба на трансферном рынке, усложнили задачу Бенитесу и многочисленные травмы. Лучший игрок “Эвертона” Доминик Калверт-Льюин сыграл всего три игры, много матчей пропускают из-за повреждений такие ведущие игроки как Ришарлисон, Дукуре, Мина.

Бенитес – прагматичный тренер, и оценив кадровую ситуацию, он не спешит ставить команде прогрессивный, ориентированный на владение и контрпрессинг футбол. “Эвертон” – один из лидеров чемпионата по вертикальным передачам и один аутсайдеров – по атакам с длительными розыгрышами мяча. Большинство своих голов в АПЛ “Эвертон” забил после стандартов, контратак и выигрышей мячей на подборах после вертикальных пасов вперед. Индивидуальная, а не коллективная игра в атаке чревата ухудшением результатов, когда основные футболисты отсутствуют, а их дублеры не в форме. Это и произошло с “Эвертоном” в последних турах.

Без мяча “Эвертон” играет в низком блоке, и практически не встречает соперника на его половине поля. “Ириски” одни из последних в АПЛ по отборам и перехватам в последней трети.

С какими проблемами может столкнуться Миколенко?

Из-за игры “Эвертона” вторым номером, команда вступает в оборонительные действия уже у своих ворот, и защитники часто остаются один на один с атакующими игроками соперника. Игра один в один, позиционная защита – не самые сильные качества Миколенко и ему нужно будет работать с этой уязвимостью, чтобы проявить себя в АПЛ. С другой стороны, физические данные Миколенко, его скорость и выносливость позволят ему быстро свыкнуться с ритмом английского чемпионата.

Почему Эвертон покупает Миколенко сейчас?

Уже несколько трансферных окон подряд приоритетной целью “Эвертона” остается позиция правого защитника. Капитану команду, 33-летнему Шеймусу Коулмэну уже непросто справляться с темпом Премьер-лиги, а его дублер, воспитанник клуба Джонджо Кенни, не ценится Бенитесом и его предшественниками (вчера 24-летний футболист сыграл свой первый полный матч в АПЛ за два с половиной года). Как пишут инсайдеры, Миколенко долго был в скаутском шорт-листе “Эвертона”, но если Бенитес дал добро на трансфер сейчас, до разрешения ситуации с правым беком, видимо Люка Динь действительно в команду не вернется.

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