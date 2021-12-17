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Кавани готов разорвать контракт с Манчестер Юнайтед ради перехода в Барселону

Англия
(1 голосов)

Уругваец готов на все ради "Барсы"

Кавани готов разорвать контракт с Манчестер Юнайтед ради перехода в Барселону

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани хочет договориться с клубом о расторжении контракта, чтобы упростить переход в "Барселону". Уругвайский форвард является одним из вариантов для усиления атаки испанской команды. Об этом сообщает MundoDeportivo.

34-летний Кавани выступает за английскую команду с октября прошлого года. Его действующее соглашение истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне уругвайский нападающий в пяти матчах английской Премьер-лиги забил гол. Также на его счету 60 минут на поле в трёх матчах Лиги чемпионов.

Ранее Кавани выступал в составе ПСЖ, "Наполи", "Палермо" и "Данубио".

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В статье: Эдинсон Кавани трансферы Барселона Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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Барселиниус (землянин)
17.12.2021 в 18:04
Нууу, на худой, так сказать, конец и Кавани добрый молодец.. В 34 года..
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
17.12.2021 в 18:10
Он всё ещё лучше, чем нынешние барселонские брёвна вместе связанные.) Главное, чтобы не ломался.
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Барселиниус (землянин)
17.12.2021 в 18:11
Тю, а шо ты блин смеёшься? Кавани вот такой игрочила. Уж получше Братвайта будет.
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