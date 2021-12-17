Кавани готов разорвать контракт с Манчестер Юнайтед ради перехода в Барселону

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани хочет договориться с клубом о расторжении контракта, чтобы упростить переход в "Барселону". Уругвайский форвард является одним из вариантов для усиления атаки испанской команды. Об этом сообщает MundoDeportivo.

34-летний Кавани выступает за английскую команду с октября прошлого года. Его действующее соглашение истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне уругвайский нападающий в пяти матчах английской Премьер-лиги забил гол. Также на его счету 60 минут на поле в трёх матчах Лиги чемпионов.

Ранее Кавани выступал в составе ПСЖ, "Наполи", "Палермо" и "Данубио".