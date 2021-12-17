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Обамеянг отстранен от игры за Арсенал до окончания Кубка Африки

Англия
(1 голосов)

Нападающий совсем забыл о спортивном поведении

Обамеянг отстранен от игры за Арсенал до окончания Кубка Африки

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Арсенал" подверг санкциям нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает The Telegraph. Футболист был лишен капитанской повязки за то, что вернулся из поездки во Францию позже, чем обещал.

По решению клуба форвард не тренируется вместе с первой командой "Арсенала", а работает индивидуально.

В таком режиме Обамеянг будет работать как минимум до отъезда на Кубок африканских наций, который начнется 9 января.

Ожидается, что Обамеянг не сыграет за "Арсенал" до возвращения с Кубка Африки. Сегодня Артета подтвердил, что форвард не сыграет в завтрашнем матче с "Лидсом".

В этом сезоне 32-летний форвард вышел за "Арсенал" 15 раз, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг Кубок Африки
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Источник:
telegraph.co.uk

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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
17.12.2021 в 22:09
Жаль конечно, но все правильно. Если спустить все на тормозах, то вышел бы прецедент, поэтому неприятное, но верное решение.
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0
0
avatar
Цап-царап (Харків)
17.12.2021 в 22:03
Как посмели, расисты!
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0
-1


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