Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Обамеянг отстранен от игры за Арсенал до окончания Кубка Африки
Нападающий совсем забыл о спортивном поведении
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Арсенал" подверг санкциям нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает The Telegraph. Футболист был лишен капитанской повязки за то, что вернулся из поездки во Францию позже, чем обещал.
По решению клуба форвард не тренируется вместе с первой командой "Арсенала", а работает индивидуально.
В таком режиме Обамеянг будет работать как минимум до отъезда на Кубок африканских наций, который начнется 9 января.
Ожидается, что Обамеянг не сыграет за "Арсенал" до возвращения с Кубка Африки. Сегодня Артета подтвердил, что форвард не сыграет в завтрашнем матче с "Лидсом".
В этом сезоне 32-летний форвард вышел за "Арсенал" 15 раз, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.
Популярное сейчас
- СМИ уточнили детали сделки Миколенко с Эвертоном
- Сборная Украины узнала расписание матчей в Лиге наций
- Менеджер Эвертона – о потенциальном переезде Миколенко в АПЛ
- Румынские СМИ назвали сумму трансфера Миколенко в Эвертон
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
- Красотка дня. Суперзвезда латиноамериканской сцены - девушка подопечного Шевы в Дженоа. ФОТО