Обамеянг отстранен от игры за Арсенал до окончания Кубка Африки

"Арсенал" подверг санкциям нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает The Telegraph. Футболист был лишен капитанской повязки за то, что вернулся из поездки во Францию позже, чем обещал.

По решению клуба форвард не тренируется вместе с первой командой "Арсенала", а работает индивидуально.

В таком режиме Обамеянг будет работать как минимум до отъезда на Кубок африканских наций, который начнется 9 января.

Ожидается, что Обамеянг не сыграет за "Арсенал" до возвращения с Кубка Африки. Сегодня Артета подтвердил, что форвард не сыграет в завтрашнем матче с "Лидсом".

В этом сезоне 32-летний форвард вышел за "Арсенал" 15 раз, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.