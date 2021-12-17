Челси все ещё хочет купить Кунде у Севильи

"Челси" хочет зимой начать переговоры о трансфере защитника Жюля Кунде из "Севильи", сообщает ESPN. Испанцы согласны снизить требования: теперь вместо 80 млн евро хотят получить 50-60 миллионов евро.

Сообщается, что работу над трансфером начнут летом, но зимой сделка тоже возможна.

Главный тренер "Челси" Томас Тухель – большой поклонник таланта Кунде. Он проявлял к нему интерес, еще работая в "ПСЖ". Тогда Жюль играл за "Бордо".

На случай, если сделка по Кунде сорвется, "Челси" изучает альтернативные варианты. В частности, клубу интересны Свен Ботман из "Лилля" и Максанс Лакруа из "Вольфсбурга".

Напомним, что летом "Челси" вел переговоры с "Севильей" о переходе Кунде, но стороны не смогли договориться о сумме трансфера.

Сообщается, что футболист хотел бы перейти в "Челси", он уже согласовал с клубом условия контракта на 4 или 5 лет.

В этом сезоне 23-летний защитник провел 20 матчей за "Севилью" во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его в 60 миллионов евро.